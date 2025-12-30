 Перейти к основному контенту
Зеленский рассказал о желании Трампа повысить зарплаты на Украине

Зеленский: Трамп хочет утроить среднюю зарплату на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп хотел бы утроить среднюю заработную плату на Украине с помощью иностранного бизнеса, который придет в страну после окончания конфликта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, его слова передает «РБК-Украина».

Глава государства отметил, что Трамп очень сфокусирован на плане по восстановлению страны и считает главной задачей создание рабочих мест на Украине.

«Они [американцы] очень хотят сделать все благодаря приходу американского бизнеса, специальных условий на украинский рынок, чтобы была заработная плата утроена, <...> они хотят, чтобы американский и европейский также бизнес пришли в Украину», — сказал Зеленский.

Трамп заявил, что Россия будет помогать в восстановлении Украины
Политика
Дональд Трамп

На недавних переговорах между Зеленским и Трампом, состоявшихся 28 декабря в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, стороны, помимо прочего, обсудили и «дорожную карту» процветания Украины — разработанный Штатами документ о восстановлении и экономическом развитии Украины до 2040 года.

По итогам встречи Трамп заявил, что в этом, помимо Европы и США, будет помогать и Россия — по его словам, Москва готова поставлять Киеву энергию по низким ценам.

Киев сообщал, что не собирается продлевать договор с «Газпромом», который закончился в январе 2025 года. Президент России Владимир Путин также заявил, что Москва не будет продлевать контракт о транзите.

30 декабря Зеленский также отметил, что «на старте» Украине нужны будут деньги. За несколько дней до переговоров он рассказал о плане по привлечению $800 млрд для восстановления после конфликта. Привлечь средства Киев собирается за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств и частных взносов.

Александра Озерова
