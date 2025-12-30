СПЧ призвал не допускать дискриминацию русскоязычных граждан в Казахстане

Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press

Члены Постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвали не допускать дискриминацию русскоязычного населения в Казахстане и прекратить практику публичных извинений за незнание казахского языка. Об этом сообщает пресс-служба Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

В комиссии отметили, что сейчас обсуждается видеозапись инцидента в одном из ресторанов Алма-Аты, где спор между посетителем и администратором возник из-за отказа обслуживать клиента на казахском языке.

Члены СПЧ подчеркнули, что языковой вопрос не должен становиться поводом для конфликтов или нарушений общественного порядка.

«Считаем недопустимой любую форму дискриминации по национальному, религиозному или языковому признаку», — отметили в комиссии.

Там также выразили обеспокоенность распространением видеоматериалов, на которых русскоязычные жители Казахстана публично извиняются за незнание казахского языка. По мнению СПЧ, подобная практика усиливает риски этнических конфликтов и разделяет общество.

Комиссия призвала принять меры для недопущения дискриминации по языковому критерию, а также для сохранения уважения к культурному наследию и традициям народов СНГ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что права граждан, не владеющих государственным языком в требуемом объеме, не должны ущемляться. Весной 2024 года он заявил, что русский язык в рамках Конституции страны наряду с казахским выполняет функции официального языка.