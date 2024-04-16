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Токаев призвал не нагнетать истерию с языками в Казахстане

Токаев: в вопросе языков в Казахстане нельзя нагнетать истерию
Президент Казахстана призвал граждан страны быть толерантными в вопросе языков и не нагнетать истерию вокруг этого вопроса. Русский наравне с казахским выполняет функции официального языка в стране, отметил он
Касым-Жомарт Токаев&nbsp;на встрече с жителями Костанайского района
Касым-Жомарт Токаев на встрече с жителями Костанайского района (Фото: akorda.kz)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал соотечественников быть толерантными в контексте языков в стране и не нагнетать истерию вокруг этого вопроса. Об этом казахстанский лидер сообщил на встрече с жителями Костанайского района, передает портал Tengrinews.kz.

«Нагнетать истерию вокруг языка, бороться тем более против него, как это произошло в некоторых странах, и что они имеют сейчас в результате этого всего, мы видим, это глупость», — заявил Токаев.

По его словам, русский язык в рамках Конституции страны наравне с государственным, казахским, выполняет функции официального языка. Токаев не видит противоречий в этом вопросе — «как удобно, так и надо говорить. Сейчас молодежь владеет и государственным, и русским, и английским, и другими языками. И это хорошо».

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15 марта на заседании Национального курултая (созданный в 2022 году консультативно-совещательный орган при президенте Казахстана) Токаев заявил, что только разговоры вокруг государственного языка бесполезны, так как важны конкретные дела. Суть госполитики, по мнению главы страны, заключается в том, чтобы последовательно укреплять роль казахского языка в повседневной жизни без принуждений. 

«Граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу», — говорил в апреле 2023 года президент Казахстана.

В апреле 2022 года Токаев подчеркивал, что действия языковых патрулей являются «провокацией по заданию спецслужб». В видео деятелей таких патрулей сняты конфликты, которые возникают из-за того, что сотрудники магазинов и объектов общественного питания не говорят с клиентами на государственном языке — казахском. На автора одного из каналов с подобными видео — Куата Ахметова — в 2021 году завели уголовное дело о разжигании национальной розни. Его адвокат тогда сообщил, что он покинул Казахстан и уехал в Киев.

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Георгий Смирнов
Касым-Жомарт Токаев русский язык Казахстан
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