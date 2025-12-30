Стала известна дата прощания с Брижит Бардо

Церемония прощания с Брижит Бардо пройдет 7 января 2026 года в Сен-Тропе

Бриджит Бордо (Фото: Len Trievnor / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images)

Церемония прощания с французской актрисой Брижит Бардо пройдет 7 января во французском городе Сен-Тропе. Об этом сообщила администрация города на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Прощание с Брижит Бардо состоится в среду, 7 января 2026 года, в 11:00 в церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон в Сен-Тропе», — говорится в сообщении.

Доступ к траурному мероприятию ограничен, но будет транслироваться в прямом эфире, похоронный процесс будет закрыт для посторонних. После захоронения на площади Пре-де-Пешер в квартале Ла-Понш пройдет памятное мероприятие.

О смерти Бардо стало известно 28 декабря. Она умерла в возрасте 91 года.

Актриса известна благодаря своим ролям в фильмах «И Бог создал женщину», «Ювелиры лунного света», «Истина», «Частная жизнь», «Вива, Мария!» и других.

Бардо перестала сниматься в кино в возрасте 39 лет. Она объявила о завершении кинокарьеры в 1973 году, после выхода фильма «Поучительная и веселая история Колино‑юбочника», и больше к актерской работе не возвращалась.

Video

С 1970-х Бардо занималась защитой прав животных и основала Фонд Брижит Бардо, посвященный этому.