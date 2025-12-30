 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Стала известна дата прощания с Брижит Бардо

Церемония прощания с Брижит Бардо пройдет 7 января 2026 года в Сен-Тропе
Бриджит Бордо
Бриджит Бордо (Фото: Len Trievnor / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images)

Церемония прощания с французской актрисой Брижит Бардо пройдет 7 января во французском городе Сен-Тропе. Об этом сообщила администрация города на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Прощание с Брижит Бардо состоится в среду, 7 января 2026 года, в 11:00 в церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон в Сен-Тропе», — говорится в сообщении.

Доступ к траурному мероприятию ограничен, но будет транслироваться в прямом эфире, похоронный процесс будет закрыт для посторонних. После захоронения на площади Пре-де-Пешер в квартале Ла-Понш пройдет памятное мероприятие.

Умерла Брижит Бардо
Общество
Брижит Бардо, 1965 год

О смерти Бардо стало известно 28 декабря. Она умерла в возрасте 91 года.

Актриса известна благодаря своим ролям в фильмах «И Бог создал женщину», «Ювелиры лунного света», «Истина», «Частная жизнь», «Вива, Мария!» и других.

Бардо перестала сниматься в кино в возрасте 39 лет. Она объявила о завершении кинокарьеры в 1973 году, после выхода фильма «Поучительная и веселая история Колино‑юбочника», и больше к актерской работе не возвращалась.

Стала известна дата прощания с Брижит Бардо
Video

С 1970-х Бардо занималась защитой прав животных и основала Фонд Брижит Бардо, посвященный этому.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Брижит Бардо похороны церемония прощания Франция Сен-Тропе
Брижит Бардо фото
Брижит Бардо
актриса, зоозащитница
28 сентября 1934 года
Материалы по теме
Главные роли Брижит Бардо. Видео
Общество
Умерла Брижит Бардо
Общество
«Любовь — единственный смысл жизни»: история Брижит Бардо в фотографиях
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Болельщики «Спартака» выбрали лучшего молодого футболиста года Спорт, 17:44
Мария Захарова и сестра Ким Чен Ына обменялись новогодними подарками Политика, 17:39
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 17:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:24
Стала известна причина столкновения двух нефтяных танкеров в Стамбуле Политика, 17:23
Лидер махачкалинского «Динамо» рассказал, что мог перейти в «Зенит» Спорт, 17:22
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Бывшему свердловскому вице-губернатору заменили СИЗО на домашний арест Общество, 17:19
Подозреваемого в подготовке теракта в Адыгее арестовали на два месяца Общество, 17:17
Путин обсудил с Пезешкианом ядерную программу на фоне угроз Трампа Политика, 17:09
Биткоин в цифрах. Активность, кошельки, доходы и другие метрики 2025 года Крипто, 17:07
Миллиардер Колесников сообщил о предложении возглавить союз биатлонистов Спорт, 17:07
ОАЭ возмутились ударом Саудовской Аравии по своему судну в Йемене Политика, 17:06
Человек упал на пути на Сокольнической ветке метро Москвы Общество, 17:04