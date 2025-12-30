Посольство в Таиланде опровергло данные о запретах для въезда россиян

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Посольство России в Таиланде опровергло информацию о введении нового закона, ужесточающего правила въезда россиян в страну. Однако в ответе на запрос РБК диппредставительство подтвердило, что в стране усилили пограничный контроль.

Накануне телеграм-канал Baza сообщил, что российского блогера из Санкт-Петербурга не пропустили через границу в Таиланд. До этого молодой человек две недели жил в Камбодже. Телеграм-канал сообщил, что в стране действует новый закон, согласно которому «россияне и украинцы могут попасть в Таиланд только по воздуху».

В посольстве уточнили, что такого закона не существует. «Таиландские власти официально не ужесточали порядок въезда в страну для граждан Российской Федерации. Для россиян продолжает действовать безвизовый режим сроком до 60 дней (по двустороннему соглашению он составляет 30 дней)», — пояснили в посольстве.

Тем не менее, дипломаты регистрируют случаи усиленного пограничного контроля. По данным иммиграционных властей Таиланда, с начала декабря проводится операция под названием Bad Guy, которая направлена на пресечение практики пребывания иностранцев с целями, отличающимися от заявленных. Речь идет о людях, которые долгое время живут в стране, но по каким-то причинам называют себя «туристами» или «студентами». В рамках операции более 13 тыс. человек запретили въезд в страну или депортировали из нее. Среди них есть и россияне, уточнили в посольстве.

В посольстве пояснили, что решение о допуске в страну принимают иммиграционные власти Таиланда. Они могут отказать во въезде тем, у кого нет обратного билета, брони в гостинице или бордер-ранерам (люди, совершающие однодневные поездки в соседние страны для продления срока пребывания).

«Говорить о том, что россияне не могут попасть в Таиланд, некорректно. Вместе с тем трудности с пересечением границы, особенно если наши граждане не могут подтвердить, что они туристы, действительно имели место», — резюмировали в дипмиссии.

Ранее в аэропортах Таиланда на фоне обострения конфликта королевства с соседней Камбоджей ввели строгий досмотр всех камбоджийцев и усилили контроль за въездом в страну граждан третьих стран. В Российском союзе туриндустрии и Ассоциации туроператоров России отметили тогда, что для российских туристов ситуация не изменится.

В начале декабря между Таиландом и Камбоджей возобновились боевые действия на границе. Бангкок обвинил камбоджийскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а та опровергла обвинения.

24 декабря представители Таиланда и Камбоджи начали четырехдневные переговоры. Спустя три дня стало известно, что страны подписали соглашение о прекращении огня.