Общество
Последний энергоблок Билибинской АЭС остановил работу

Эксплуатация Билибинской АЭС на Чукотке прекращена спустя 51 год после запуска
Билибинская АЭС
Билибинская АЭС (Фото: Билибинская АЭС)

Последний четвертый энергоблок Билибинской атомной электростанции 30 декабря прекратил свою работу. Промышленное использование атомной станции на Чукотке полностью завершено. Об этом сообщила пресс-служба «Росэнергоатома».

«Это первый опыт полного останова атомной станции, находившейся в промышленной эксплуатации. Несмотря на остановку всех энергоблоков, станция продолжит работу в режиме без генерации», — говорится в сообщении. 

Энергоблоки Билибинской станции отключались постепенно, первый прекратил свою работу еще в 2018 году, а отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) уже закрыто в бассейн для выдержки. Энергоблоки № 2, 3 и 4 выводились из работы в течение декабря 2025 года, а их ОЯТ будет выгружено в пристанционные бассейны выдержки в течение двух лет. 

Пресс-служба «Росэнергоатома» подчеркивает, что Билибинская АЭС сохранит  статус действующего ядерного объекта, несмотря на остановку всех энергоблоков, так как станция продолжит работу в режиме без генерации. Энергозамещение мощностей для потребителей будет осуществлять Плавучая атомная теплоэлектростанция, а теплоснабжение города обеспечит новый энергоцентр, уточняет «Росэнергоатом».

«Росэнергоатом» сообщил о работе Курской АЭС в штатном режиме
Политика
Фото:Иван Гущин / ТАСС

Ранее в России уже останавливалась работа АЭС. Первая в мире атомная станция, Обнинская АЭС, была окончательно остановлена 29 апреля 2002 года после почти 48 лет работы, так как стала экономически нецелесообразна. Сейчас Обнинская АЭС представляет из себя мемориальный комплекс.

Кроме того, все реакторы Запорожской АЭС были заглушены и остановили генерацию электроэнергии, станция получает внешнее питание по двум ЛЭП — «Днепровской» и «Ферросплавной», однако регулярно подвергается обстрелам. 

ЗАЭС расположена рядом с городом Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России.

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским заявил 29 декабря 2025 года, что станция может быть вновь запущена. 

Илья Трапезников
АЭС Чукотка Росэнергоатом
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
