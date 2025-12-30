Названный «призраком» рейс «Уральских авиалиний» сел в Екатеринбурге

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Рейс U6-774 авиакомпании «Уральские авиалинии» из Стамбула 30 декабря приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Информация об этом следует из онлайн-табло авиагавани.

Ранее Telegram-канал SHOT написал о «самолете-призраке», застрявшем в аэропорту Стамбула. По его данным, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с бортовым номером U6-774 должен был забрать россиян в Екатеринбург, однако посадка переносилась три раза и рейс был задержан на девять часов. «Авиакомпания заявила пассажирам, что рейса, на котором они должны лететь, не существует», — написал телеграм-канал.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» опровергли эту информацию. «Информация, появившаяся в одном из популярных телеграм-каналов о «самолете-призраке», не соответствует действительности», — указано в публикации. Рейс U6-774 по маршруту Стамбул — Екатеринбург, объяснила авиакомпания, задержался из-за сильного ветра при перелете из Сочи в Турцию. Он был отправлен утром 30 декабря из Стамбула, при этом номер рейса не менялся.

28 декабря пресс-служба администрации Сочи предупредила о сильных ливнях и грозах, а также об угрозе образования смерчей в период с 28 декабря 2025 по 1 января 2026 года в городе.