Общество⁠,
0

Мальчик, пострадавший при взрыве в Красногорске, вернулся в спорт

Пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик вернулся в кикбоксинг
Андрей Воробьев и Глеб Бровар
Андрей Воробьев и Глеб Бровар (Фото: «Воробьев LIVE»)

Десятилетний мальчик, пострадавший при взрыве в подмосковном Красногорске, возобновил тренировки по кикбоксингу, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Благодаря профессионализму врачей ДНКЦ имени Л.М. Рошаля десятилетний парень вернулся не только к обычной жизни, но и в спортивный зал», — говорится в сообщении.

Вечером 11 ноября мальчик шел на тренировку. По пути он поднял с земли подарочную упаковку с купюрой, в которой было замаскировано взрывное устройство. После этого произошел взрыв. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, позднее ему ампутировали часть пальцев.
Сейчас он проходит реабилитацию, после врачи приступят к протезированию правой кисти.

Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК).

В конце ноября ребенка выписали из больницы, вскоре ему позвонил президент Владимир Путин и пожелал скорейшего выздоровления.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

