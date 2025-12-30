Мальчик, пострадавший при взрыве в Красногорске, вернулся в спорт
Десятилетний мальчик, пострадавший при взрыве в подмосковном Красногорске, возобновил тренировки по кикбоксингу, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Благодаря профессионализму врачей ДНКЦ имени Л.М. Рошаля десятилетний парень вернулся не только к обычной жизни, но и в спортивный зал», — говорится в сообщении.
Вечером 11 ноября мальчик шел на тренировку. По пути он поднял с земли подарочную упаковку с купюрой, в которой было замаскировано взрывное устройство. После этого произошел взрыв. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, позднее ему ампутировали часть пальцев.
Сейчас он проходит реабилитацию, после врачи приступят к протезированию правой кисти.
Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК).
В конце ноября ребенка выписали из больницы, вскоре ему позвонил президент Владимир Путин и пожелал скорейшего выздоровления.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах