 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Мальчику оторвало пальцы после попытки поднять заминированную купюру

В Красногорске мальчику оторвало пальцы после поднятия заминированной купюры

В подмосковном Красногорске мальчик пострадал, попытавшись поднять лежавшие на земле деньги: к купюре было прикреплено взрывное устройство, произошел взрыв. Об этом «РИА Новости» сообщил очевидец Владимир Шарупич. Агентство также показало кадры с места происшествия.

«Вышел из зала, увидел толпу, стоящую скорую помощь. Подошел, спросил, нужна ли помощь. Увидел лежащего мальчика, сказали, что ребенок поднял деньги и произошел взрыв», — поделился он.

Как уточняет телеканал «Москва 24», Шарупич — тренер по дзюдо, он работает в том же здании, где пострадавший ребенок занимался кикбоксингом.

Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра в Екатеринбурге
Общество

Шарупич рассказал каналу, что все произошло на детской площадке, мимо который ребенок шел на тренировку.

Как пишет Mash, мальчик сильно повредил руку, ему оторвало несколько пальцев. По сведениям «Москва 24», ребенок находится в Детском клиническом центре имени Рошаля в Красногорске.

Канал также показал фото, на которых, как утверждает, изображены фрагмент самодельного устройства, начиненного гвоздями, и обрывки десятирублевой купюры, которую пытался поднять мальчик.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Авторы
Теги
Александра Озерова
Красногорск Подмосковье ребенок несовершеннолетний гражданин мальчик травма

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Умер мужчина, которому оторвало ногу при взрыве в Луганске
Общество
При взрыве в Луганске мужчине оторвало ногу
Политика
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра в Екатеринбурге
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 11 ноя, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 11 ноя, 01:41
В Болгарии заявили об остатке бензина на месяц на фоне мер против ЛУКОЙЛа Политика, 01:48
Аэропорты Владикавказа и Грозного приостановили полеты Политика, 01:44
Мальчику оторвало пальцы после попытки поднять заминированную купюру Общество, 01:41
В Финляндии выросло число преступлений против россиян на почве ненависти Политика, 01:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Франция поможет разработать Конституцию Палестины Политика, 00:46
Робот Aidol с искусственным интеллектом упал во время его презентации Общество, 00:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд восстановил права российской компании на аналог лекарства AstraZeneca Бизнес, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Эксперты зафиксировали падение инвестиций в недвижимость России Недвижимость, 00:09
«Сделал все, чтобы убрали». Что говорят об уходе Станковича из «Спартака» Спорт, 00:00
Каждый пятый работоспособный россиянин — самозанятый. Что значит этот бумПодписка на РБК, 00:00
Договор на троих: почему маркетплейсам пока не удалось договоритьсяПодписка на РБК, 00:00
Россияне вдвое нарастили спрос на рефинансирование кредитов Финансы, 00:00