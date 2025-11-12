Мальчику оторвало пальцы после попытки поднять заминированную купюру

В Красногорске мальчику оторвало пальцы после поднятия заминированной купюры

В подмосковном Красногорске мальчик пострадал, попытавшись поднять лежавшие на земле деньги: к купюре было прикреплено взрывное устройство, произошел взрыв. Об этом «РИА Новости» сообщил очевидец Владимир Шарупич. Агентство также показало кадры с места происшествия.

«Вышел из зала, увидел толпу, стоящую скорую помощь. Подошел, спросил, нужна ли помощь. Увидел лежащего мальчика, сказали, что ребенок поднял деньги и произошел взрыв», — поделился он.

Как уточняет телеканал «Москва 24», Шарупич — тренер по дзюдо, он работает в том же здании, где пострадавший ребенок занимался кикбоксингом.

Шарупич рассказал каналу, что все произошло на детской площадке, мимо который ребенок шел на тренировку.

Как пишет Mash, мальчик сильно повредил руку, ему оторвало несколько пальцев. По сведениям «Москва 24», ребенок находится в Детском клиническом центре имени Рошаля в Красногорске.

Канал также показал фото, на которых, как утверждает, изображены фрагмент самодельного устройства, начиненного гвоздями, и обрывки десятирублевой купюры, которую пытался поднять мальчик.