 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Пострадавшему из-за взрыва купюры мальчику ампутировали часть пальцев

Пострадавшему из-за взрыва купюры мальчику ампутировали часть пальцев
Фото: Андрей Воробьев, губернатор Московской области / Telegram
Фото: Андрей Воробьев, губернатор Московской области / Telegram

9-летнему мальчику из Красногорска ампутировали часть пальцев во время операции, которая длилась шесть часов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Состояние у Глеба тяжелое — операция шла 6 часов, из-за травмы медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев, но он держится молодцом», — заявил Воробьев. Медики стараются восстановить функции руки. По словам губернатора, сейчас возбуждено уголовное дело, прокуратура взяла расследование под контроль.

Очевидец рассказал о взрыве в Красногорске, при котором пострадал ребенок
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Взрыв произошел вечером 11 ноября, когда мальчик шел на тренировку. Он увидел под ногами 10 руб. и попытался их поднять, после чего произошел взрыв. О том, как все происходило, рассказал очевидец взрыва.

«Ребенок <...> увидел на земле деньги, пачку или одну купюру, какого достоинства — не знаю. <...> В итоге ребенок решил поднять, взял в руки, произошел взрыв. В результате оторвало два пальца, говорят врачи, их искали и нашли. И очень сильно руку повредило», — рассказал мужчина. На месте взрыва нашли часть самодельного устройства, начиненного гвоздями, и обрывки самой купюры.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
ампутация лечение ребенок взрыв взрывное устройство Красногорск Андрей Воробьев

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
СК назвал мощность взрывного устройства, ранившего ребенка в Красногорске
Общество
Поднявшему заминированную купюру в Красногорске ребенку провели операцию
Общество
В Красногорске завели дело после ранения ребенка при взрыве бомбы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
В Кремле началась официальная встреча Путина и Токаева Политика, 14:39
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Дело Портнягина об отмывании денег вернули в прокуратуру Общество, 14:34
Учительница в Москве попала в больницу после нападения старшеклассника Общество, 14:33
Мосбиржа назвала дату допуска акций «Дом.РФ» к торгам Инвестиции, 14:32
ЦБ разрешит фондам инвестировать в деривативы на криптовалюту в 2026 году Инвестиции, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Посольство России изучит решение суда не отдавать ему землю в Австралии Политика, 14:16
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Юристы рассказали, как обжаловать штраф ₽600 тыс. из-за грузовиков Общество, 14:07
Черчесов заявил, что ему не предлагали возглавить «Спартак» Спорт, 14:05
Трамп направил письмо президенту Израиля с просьбой насчет Нетаньяху Политика, 14:01
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Главной новогодней елью страны станет 100-летнее дерево из Подмосковья Общество, 13:59