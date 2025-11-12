Пострадавшему из-за взрыва купюры мальчику ампутировали часть пальцев

Фото: Андрей Воробьев, губернатор Московской области / Telegram

9-летнему мальчику из Красногорска ампутировали часть пальцев во время операции, которая длилась шесть часов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Состояние у Глеба тяжелое — операция шла 6 часов, из-за травмы медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев, но он держится молодцом», — заявил Воробьев. Медики стараются восстановить функции руки. По словам губернатора, сейчас возбуждено уголовное дело, прокуратура взяла расследование под контроль.

Взрыв произошел вечером 11 ноября, когда мальчик шел на тренировку. Он увидел под ногами 10 руб. и попытался их поднять, после чего произошел взрыв. О том, как все происходило, рассказал очевидец взрыва.

«Ребенок <...> увидел на земле деньги, пачку или одну купюру, какого достоинства — не знаю. <...> В итоге ребенок решил поднять, взял в руки, произошел взрыв. В результате оторвало два пальца, говорят врачи, их искали и нашли. И очень сильно руку повредило», — рассказал мужчина. На месте взрыва нашли часть самодельного устройства, начиненного гвоздями, и обрывки самой купюры.