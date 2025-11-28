 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин позвонил мальчику, лишившемуся пальцев при взрыве в Красногорске

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / пресс-служба президента РФ / ТАСС)

Президент России Владимир Путин позвонил десятилетнему Глебу Бровару, у которого оторвало пальцы рук при взрыве самодельной взрывчатки в Красногорске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Владимир Путин позвонил по телефону Глебу Бровару. Это мальчик, который получил серьезные травмы рук в районе Красногорска, когда поднял купюру с взрывчаткой», — сказал Песков.

Он отметил, что мальчика выписали из больницы 28 ноября, Путин пожелал ему поскорее поправиться, быть здоровым и счастливым.

В больнице мальчику провели операцию, сообщал минздрав Подмосковья.

Очевидец рассказал о взрыве в Красногорске, при котором пострадал ребенок
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ребенок пострадал ранее в ноябре. По версии следствия, мальчик шел по улице, увидел подарочную упаковку с прикрепленной купюрой и поднял ее. В этот момент прогремел взрыв. На фотографиях с места происшествия видны часть самодельного устройства и обрывки купюры.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом.

Софья Полковникова
Красногорск взрыв Владимир Путин Дмитрий Песков
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
