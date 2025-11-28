Путин позвонил мальчику, лишившемуся пальцев при взрыве в Красногорске
Президент России Владимир Путин позвонил десятилетнему Глебу Бровару, у которого оторвало пальцы рук при взрыве самодельной взрывчатки в Красногорске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Владимир Путин позвонил по телефону Глебу Бровару. Это мальчик, который получил серьезные травмы рук в районе Красногорска, когда поднял купюру с взрывчаткой», — сказал Песков.
Он отметил, что мальчика выписали из больницы 28 ноября, Путин пожелал ему поскорее поправиться, быть здоровым и счастливым.
В больнице мальчику провели операцию, сообщал минздрав Подмосковья.
Ребенок пострадал ранее в ноябре. По версии следствия, мальчик шел по улице, увидел подарочную упаковку с прикрепленной купюрой и поднял ее. В этот момент прогремел взрыв. На фотографиях с места происшествия видны часть самодельного устройства и обрывки купюры.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом.
