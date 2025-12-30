 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Минобороны Тайваня заявило о готовности ответить на военные учения Китая

Фото: Ezra Acayan / Getty Images
Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Вооруженные силы Тайваня будут «спокойно» и «решительно» ответят на военные учения Китая вокруг острова, сообщает пресс-служба тайваньского Министерства обороны.

«Вооруженные силы Тайваня будут отвечать спокойно и решительно, придерживаясь указания президента «не допускать эскалации конфликта и провоцирования споров», чтобы твердо защитить нашу национальную безопасность и демократические свободы», — говорится в сообщении.

По информации оборонного ведомства, утром 30 декабря подразделения дальнобойной артиллерии Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ходе учений провели реальные стрельбы по целям в северной зоне. Район падения снарядов располагался вблизи 24-мильной линии вокруг Тайваня.

Минобороны Тайваня отследило 130 самолетов и 22 судна на учениях Китая
Политика
Фото:Annabelle Chih / Getty Images

Министр обороны Тайваня Гу Лисюн заявил, что действия НОАК представляют угрозу безопасности и нарушают работу морского и воздушного транспорта, а также торговую деятельность.

Ранее Reuters со ссылкой на восточное военное командование НОАК сообщил, что Китай 30 декабря проведет военные учения «Справедливая миссия-2025» в пяти зонах близ Тайваня. По словам представителя восточного командования НОАК, это служит предупреждением «сепаратистским силам «независимости Тайваня» и силам внешнего вмешательства».

Власти Тайваня осудили военные учения Китая близ острова. Пресс-секретарь президента республики Карен Куо заявил, что эти действия «грубо подрывают существующий статус-кво безопасности в Тайваньском проливе и Индо-Тихоокеанском регионе».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Тайвань Китай военные учения ответ
