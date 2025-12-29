 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Тайвань осудил учения Китая около острова

Власти Тайваня осудили военные учения Китая близ острова, заявив о подрыве безопасности региона. Заявление сделала пресс-секретарь президента Тайваня Карен Куо, передает CNN.

«Мы решительно осуждаем игнорирование китайскими властями международных норм и использование военного давления для угроз соседним странам», — говорится в сообщении.

Куо также подчеркнула, что подобные действия КНР «грубо подрывают существующий статус-кво безопасности в Тайваньском проливе и Индо-Тихоокеанском регионе».

Китай анонсировал проведение военных учений вокруг Тайваня
Политика

Ранее Китай анонсировал проведение военные учений «Справедливая миссия — 2025» 30 декабря в пяти зонах близ Тайваня. В маневрах будут задействованы подразделения сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и ракетных войск. Как отметил Reuters, учения станут шестыми по счету с 2022 года, они будут проведены на фоне напряженности вокруг Тайваня — после угроз со стороны Японии и продажи США техники острову на $11,1 млрд.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Тайвань осуждение Китай
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Минобороны сообщило об уничтожении 89 дронов за ночь Политика, 07:51
Цены на серебро впервые в истории превысили $82 за унцию Инвестиции, 07:32
Синоптики спрогнозировали снежную и морозную погоду в Москве Общество, 07:30
«Идея № 1 для инвестиций». Какие топ-5 глобальных акций покупать в 2026-мПодписка на РБК, 07:30
Fox News узнал о шансе на разговор Путина и Зеленского из-за Трампа Политика, 07:29
Экспорт российского аналога «Оземпика» стал предметом спора Бизнес, 07:01
Тайвань осудил учения Китая около острова Политика, 07:01
Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область Политика, 06:51
В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты Политика, 06:34
На Камчатке возбудили дело после гибели четырех человек в пожаре Общество, 06:26
Аэропорт Краснодара возобновил полеты Политика, 06:25
Трамп анонсировал встречу с Зеленским 29 декабря Политика, 06:09
Экс-комиссар ЕС Бретон заявил о хищниках вокруг союза после санкций США Политика, 05:59
Пять квартир пострадали при пожаре в доме Смитов в центре Владивостока Общество, 05:44