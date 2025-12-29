Тайвань осудил учения Китая около острова

Власти Тайваня осудили военные учения Китая близ острова, заявив о подрыве безопасности региона. Заявление сделала пресс-секретарь президента Тайваня Карен Куо, передает CNN.

«Мы решительно осуждаем игнорирование китайскими властями международных норм и использование военного давления для угроз соседним странам», — говорится в сообщении.

Куо также подчеркнула, что подобные действия КНР «грубо подрывают существующий статус-кво безопасности в Тайваньском проливе и Индо-Тихоокеанском регионе».

Ранее Китай анонсировал проведение военные учений «Справедливая миссия — 2025» 30 декабря в пяти зонах близ Тайваня. В маневрах будут задействованы подразделения сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и ракетных войск. Как отметил Reuters, учения станут шестыми по счету с 2022 года, они будут проведены на фоне напряженности вокруг Тайваня — после угроз со стороны Японии и продажи США техники острову на $11,1 млрд.