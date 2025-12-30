Саудовская Аравия объявила о завершении операции в порту Йемена

Фото: Cpl. Alfonso Livrieri / Zuma / ТАСС

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о завершении военной операции в порту Эль-Мукаллы на востоке Йемена после ударов по военному грузу для сил Южного переходного совета. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на заявление официального представителя коалиционных сил генерал-майора Турки аль-Малики.

«Коалиция объявила о завершении ограниченной военной операции в порту Мукалла», — говорится в сообщении. Согласно заявлению, в результате операции никто не пострадал, инфраструктура порта не повреждена.

Аль-Малики подчеркнул, что руководство коалиции продолжит деэскалировать ситуацию и не допустит поступления военной поддержки от любой страны без согласования с легитимным правительством Йемена и коалицией.

Коалиция 30 декабря нанесла авиаудары по портовому городу Мукалла, заявив о попытке пресечь несанкционированные поставки вооружений. По данным военных, два судна, прибывшие из эмирата Эль-Фуджейра, 27–28 декабря вошли в порт без разрешения, отключили системы слежения и выгрузили оружие и боевую технику. Поставки, как утверждается, предназначались для сил Южного переходного совета и были расценены как нарушение перемирия и резолюции Совбеза ООН.

Удар был нанесен после фиксации разгрузки и, как заявляет коалиция, в соответствии с нормами международного гуманитарного права. В Эр-Рияде подчеркнули приверженность предотвращению нелегального оборота оружия. AP называло операцию новым витком напряженности между Саудовской Аравией и Южным переходным советом.

Гражданская воина в Йемене продолжается с 2014 года и привела к фактическому разделу страны. Хуситы контролируют север и запад, включая Сану, юг находится под властью Южного переходного совета, а остальные регионы — под управлением международно признанных структур.