 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Саудовская Аравия объявила о завершении операции в порту Йемена

Фото: Cpl. Alfonso Livrieri / Zuma / ТАСС
Фото: Cpl. Alfonso Livrieri / Zuma / ТАСС

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о завершении военной операции в порту Эль-Мукаллы на востоке Йемена после ударов по военному грузу для сил Южного переходного совета. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на заявление официального представителя коалиционных сил генерал-майора Турки аль-Малики.

«Коалиция объявила о завершении ограниченной военной операции в порту Мукалла», — говорится в сообщении. Согласно заявлению, в результате операции никто не пострадал, инфраструктура порта не повреждена.

Аль-Малики подчеркнул, что руководство коалиции продолжит деэскалировать ситуацию и не допустит поступления военной поддержки от любой страны без согласования с легитимным правительством Йемена и коалицией.

Йемен: население, экономика, гражданская война, хуситы
База знаний
Фото:Олег Знаменский / Shutterstock

Коалиция 30 декабря нанесла авиаудары по портовому городу Мукалла, заявив о попытке пресечь несанкционированные поставки вооружений. По данным военных, два судна, прибывшие из эмирата Эль-Фуджейра, 27–28 декабря вошли в порт без разрешения, отключили системы слежения и выгрузили оружие и боевую технику. Поставки, как утверждается, предназначались для сил Южного переходного совета и были расценены как нарушение перемирия и резолюции Совбеза ООН.

Удар был нанесен после фиксации разгрузки и, как заявляет коалиция, в соответствии с нормами международного гуманитарного права. В Эр-Рияде подчеркнули приверженность предотвращению нелегального оборота оружия. AP называло операцию новым витком напряженности между Саудовской Аравией и Южным переходным советом.

Гражданская воина в Йемене продолжается с 2014 года и привела к фактическому разделу страны. Хуситы контролируют север и запад, включая Сану, юг находится под властью Южного переходного совета, а остальные регионы — под управлением международно признанных структур.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Саудовская Аравия Йемен ОАЭ порт
Материалы по теме
Йеменские хуситы задержали 20 сотрудников ООН в Сане
Политика
Танкер подал сигнал бедствия возле Йемена после взрыва на борту
Политика
Глава правительства хуситов погиб при ударе Израиля по Йемену
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Как Москва ищет лучшие кадры для городских проектов Город, 10:00
Медведев назвал главный итог 2025 года Политика, 09:56
От ЕАЭС до ОАЭ и Китая: как выбирать рынки для несырьевого экспорта РФПодписка на РБК, 09:56
Зеленский согласился вынести на референдум вопрос о войсках в Донбассе Политика, 09:47
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 09:40
Пакистан назвал атаку на резиденцию Путина угрозой миру и безопасности Политика, 09:22
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
WSJ узнала о беспокойстве США из-за китайских подлодок в Арктике Политика, 09:15
Пять знаковых дел Верховного суда за 2025 годПодписка на РБК, 09:14
Якиманка вновь стала лидером по дороговизне новостроек в Москве Недвижимость, 09:05
Льготы по НДС: что мошенники обещают бизнесу перед Новым годомПодписка на РБК, 08:42
Саудовская Аравия объявила о завершении операции в порту Йемена Политика, 08:41
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Иран пригрозил жестким ответом после заявления Трампа о ядерной программе Политика, 08:15