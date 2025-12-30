 Перейти к основному контенту
Общество
Москвичам спрогнозировали морозный и снежный день

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Жителей Москвы во вторник, 30 декабря, ожидают облачная погода и снег, следует из данных сервиса «Яндекс Погода». Гидрометцентр России сообщил, что на дорогах будет гололедица, предупреждение действует до 21:00 мск.

Днем температура воздуха в столице будет на уровне минус 4 градусов. Ветер будет дуть преимущественно с востока со скоростью до 3 м/с. Относительная влажность воздуха — около 88%, атмосферное давление — 737−757 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области
Общество
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

31 декабря в столице ожидается облачная погода со слабым снегом, температура будет колебаться от минус 8 до минус 10 градусов, а в новогоднюю ночь резко понизится. Однако пик январских морозов в Москве придется на 2 января, столбики термометров опустятся до минус 15 градусов, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Грядущий год стартует с эталонной русской зимы — с нормальными для января сугробами, высота которых в столице повысится до 20–25 см, скрипучим снегом и бодрящими морозами», — сообщил он.

