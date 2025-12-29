Гидрометцентр: погода в Москве в новогоднюю ночь упадет до минус 19 градусов

В Гидрометцентре рассказали москвичам о погоде в новогоднюю ночь

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Температура воздуха в новогоднюю ночь в Москве резко понизится. С 31 декабря на 1 января похолодание составит 6–9 градусов. Ночью на 1 января столбики термометров опустятся до минус 19 градусов, а в отдельных районах — до минус 14 градусов. Об этом «РИА Новости» сообщили в Гидрометцентре.

31 декабря в столице ожидается облачная погода со слабым снегом, температура будет колебаться от минус 8 до минус 10 градусов. Осадки продолжатся, подует северо-западный ветер со скоростью 2–7 м/с.

В первый день нового года днем сохранится облачность с небольшим снегом. Температура поднимется до минус 15 — минус 10 градусов. Ветер сменится на западный с прежней скоростью.

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что температура воздуха в новогоднюю ночь может опуститься до минус 10–15 градусов. Снежный покров продолжит увеличиваться.