Бывший финский депутат получил убежище в России

Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен вместе с женой получил статус беженца в России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

«Сегодня в Москве в торжественной обстановке Ано Туртиайнен и его супруга получили удостоверения беженца на территории Российской Федерации», — написала Волк.

Экс-депутат и его жена Минна Марита Туртиайнен подали прошение о признании их беженцами в ноябре 2025 года. По словам политика, его семья подверглась преследованиям со стороны финских властей, поэтому он решил переехать в Россию.

Бывший депутат Финляндии подал прошение о политическом убежище в России
Политика
Ано Туртиайнен

Как отметила Волк, Туртиайнен стал одним из восьми депутатов, которые проголосовали против вступления Финляндии в НАТО в 2022 году. Он сам утверждает, что после этого жизнь его семьи стала «очень трудной».

Ано Туртиайнен был депутатом парламента с 2019 по 2023 год. Сначала он представлял партию «Истинные финны», но после исключения из нее в 2021 году основал собственное объединение «Власть принадлежит народу». В 2023 году по итогам выборов он не смог пройти в парламент.

Финские власти пытаются взыскать с бывшего депутата около €30 тыс. в связи с отсутствием отчета о трате партийных субсидий. А в 2023 году Туртиайнена заподозрили в передаче России секретной информации.

