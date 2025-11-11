Бывший депутат Финляндии подал прошение о политическом убежище в России
Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен, ранее представлявший партии «Истинные финны» и «Власть народу», заявил, что подал прошение о политическом убежище в России, сообщает Verkkouutiset.
В опубликованном в Москве видео Туртиайнен рассказал, что подвергся нападкам со стороны финских СМИ, и назвал финнов и русских «одним народом», отмечает издание. Он сообщил, что вместе с супругой ищет жилье в российской столице.
Кроме того, еще 7 ноября американский журналист Кристофер Хелали написал в соцсети Х, что Туртиайнен объявил на Ялтинском форуме в Москве о надежде на политическое убежище в России.
Туртиайнен, напоминает Verkkouutiset, был депутатом финского парламента с 2019 года, но покинул «Истинных финнов» и основал собственную партию, но проиграл на выборах 2023 года в парламент. Финские власти пытаются взыскать с него около €30 тыс. в связи с отсутствием отчета по партийным субсидиям.
В 2023 году Туртиайнена заподозрили в передаче России секретной информации. По данным Iltalehti, весной 2021 года разведка Финляндии начала передавать парламентскому комитету по обороне, заместителем которого он был, секретные данные о ситуации на украинской границе. На этих же встречах весной 2022 года парламентарии приступили к обсуждению вопроса о вступлении Финляндии в НАТО.
Поскольку секретный формат мероприятий запрещал использование бумаги и письменных принадлежностей, Туртиайнен вручную фиксировал информацию. Впоследствии власти заподозрили, что депутат может передать свои записи Москве. Его, как выяснила газета, отстранили от встреч, а в апреле 2022 года сменился состав всего комитета по обороне.
