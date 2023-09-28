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Финского экс-депутата подозревали в передаче России секретных сведений

Iltalehti: финского экс-депутата подозревали в передаче России секретных данных

Бывшего депутата парламента Финляндии Анто Туртиайнена подозревали в передаче России секретной информации, сообщает Iltalehti со ссылкой на источники.

Туртиайнена избрали депутатом парламента в 2019 году. Тогда он был членом партии «Истинные финны». Он занял пост заместителя парламентского комитета по обороне.

Позднее парламентария исключили из фракции, но он остался членом комитета. Депутат основал партию «Власть принадлежит народу» и продолжил работу в парламенте в качестве ее представителя, пишет газета.

По ее данным, весной 2021 года финская разведка начала передавать комитету секретные данные о ситуации на украинской границе. На этих же встречах весной 2022 года парламентарии начали обсуждать вступление Финляндии в НАТО, отмечает издание.

Встречи представителей ведомства и депутатов были секретными, и Туртиайнен вручную фиксировал информацию, так как с собой разрешалось брать только бумагу и письменные принадлежности.

Впоследствии власти заподозрили, что депутат может передать свои записи Москве, утверждает Iltalehti. Его отстранили от встреч, а в апреле 2022 года сменился состав всего комитета по обороне. Таким образом, Туртиайнен перестал получать доступ к секретным сведениям, пишет газета.

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По данным источников Iltalehti, подозрения в адрес Туртиайнена стали причиной ротаций в комитете. В 2023 году депутат не смог переизбраться в парламент.

Сам Туртиайнен сказал газете, что не знает причин своего отстранения. Он отверг обвинения в намерении передать Москве данные и назвал информацию не соответствующей действительности.

В июне 2023 года Туртиайнен принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, пишет Iltalehti. В августе он присутствовал на Московской конференции по международной безопасности, которую организуетМинобороны.

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депутат Финляндия шпионаж
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