Путин установил День памяти жертв геноцида советского народа
Президент Владимир Путин подписал закон об установлении Дня памяти жертв геноцида советского народа на 19 апреля. Документ опубликован на портале публикования правовых актов.
Согласно тексту законопроекта, ответственность за геноцид советского народа в период Великой Отечественной войны лежит на нацистах и их пособниках.
Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
Эту дату предложили в Госдуме. Авторы инициативы объяснили, что дату выбрали, поскольку 19 апреля 1943 года был издан первый правовой акт, официально зафиксировавший целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях.
«19 апреля служит напоминанием всему миру о необходимости сделать все, чтобы геноцид никогда и нигде не повторялся», — указано в пояснительной записке, опубликованной на сайте нижней палаты парламента.
В Госдуме законопроект об установлении 19 апреля памятной датой был принят 16 декабря. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя рассмотрение законопроекта, назвал долгом «сохранение памяти о подвиге наших дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов».
