Госдума установила День памяти жертв геноцида советского народа

Фото: Андрей Любимов / РБК

Государственная дума на пленарном заседании 16 декабря приняла в первом чтении и в целом закон о внесении изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Документом установлена новая памятная дата — 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Законопроект внесли депутаты от «Единой России» во главе с первым заместителем председателя Совета Федерации, секретарем генсовета партии Владимиром Якушевым.

Авторы инициативы пояснили, что выбор даты имеет историческое обоснование. 19 апреля 1943 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 — первый правовой акт, официально зафиксировавший целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях, а также определивший правовые основы для привлечения виновных к ответственности.

«Наш долг — сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов. И не дать другим забыть правду о злодеяниях фашистов и героизме советского народа» — отмечал ранее Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.