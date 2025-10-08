 Перейти к основному контенту
Эксклюзивы РБК⁠,
0
Эксклюзив

НСПК сообщила об истекших сертификатах безопасности у Visa и Mastercard

Сюжет
Эксклюзивы РБК
С 1 января 2025 года сертификаты безопасности истекли во всех чипах карт Visa и Mastercard. Это стало одной из причин планируемого ограничения карт с истекшим сроком годности, которое готовит ЦБ и НСПК
Дмитрий Дубынин
Дмитрий Дубынин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Ограничение работы карт с истекшим сроком годности необходимо из-за рисков безопасности, так как с 1 января 2025 года сертификаты безопасности международных платежных систем перестали действовать абсолютно во всех чипах. Об этом в интервью РБК сказал генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.

Интервью главы НСПК читайте на сайте РБК утром в 07:00.

«Это именно просроченные карты. Это не про ограничение срока действия карт, а про возврат к модели, когда карты были срочными. Причины простые и понятные: пластик приходит в негодность. Если мы говорим про карты международных платежных систем, то с 1 января текущего года сертификаты безопасности во всех абсолютно чипах уже прекратили действовать. Это вопрос безопасности платежного средства. Поэтому такая дискуссия сейчас идет», — рассказал Дубынин в ответ на вопрос, почему возникла необходимость ограничить работу карт, которые работают дольше своего срока действия.

Банковские карты оснащены так называемыми сертификатами эмитента или сертификатами безопасности чипов. Они могут не совпадать со сроком действия самих карт и закупаться банками на различные сроки: три года, пять лет и т.д.  В конце 2024 года срок действия сертификатов закончился впервые после ухода из России Visa и Mastercard. Ранее платежные системы продлевали эти сертификаты, чтобы карты продолжали работать. Но теперь решение об обслуживании карт с истекшими сертификатами в своих POS-терминалах и банкоматах банки принимали самостоятельно и проводили для этого дополнительные настройки своих POS-терминалов и банкоматов.

В настоящее время НСПК формирует общее мнение рынка, чтобы показать его Банку России, пояснил Дубынин: «Обсуждение было, мы сейчас ожидаем, в том числе, предложение банков о том, какими эти сроки (вывода из оборота карт. — РБК) могли бы быть».

У части карт Visa и Mastercard истекли сертификаты безопасности
Финансы
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Российские банки продлили работу карт Visa, Mastercard и «Мир» сверх срока их годности в 2022 году после ухода из России международных платежных систем. Но ЦБ в июле 2025 года сообщил, что планирует ограничить период действия карт с истекшим сроком годности. Cрок действия карты — это один из элементов, который мешает операциям мошенников, говорила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. «Мы просто заранее объявим [срок ограничения] для того, чтобы банки смогли вот этот свой остаток [карт] завершить», — отмечала Бакина.

Осенью прошлого года источники РБК сообщали, что в конце 2024 года у ряда российских банков перестанут действовать сертификаты безопасности чипов по картам Visa и Mastercard, из-за чего дальнейшая работоспособность этих карт будет зависеть от решений самих кредитных организаций. Позже представитель ЦБ подтвердил, что сертификаты безопасности перестали действовать с 1 января 2025 года у части карт Visa и Mastercard. При этом ЦБ вместе с НСПК заранее организовали работу, чтобы платежи по таким картам продолжали проходить. По словам представителя регулятора, лишь менее 1% от всех терминалов не смогут принимать карты Visa и Mastercard.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
Visa Mastercard НСПК
