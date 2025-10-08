Доля безналичных платежей в России достигла 87,5%

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Доля безналичных платежей в розничном обороте России достигла 87,5% по результатам первого квартала, сообщила председатель Банка Эльвира Набиуллина, выступая на форуме «Финнополис-2025».

Этот показатель очень высокий и доказывает зрелость финансового рынка России, отметила она, по нему страна входит «в топ-5 стран».

«Если брать шире, не только платежи, у нас 88,5% финансовых услуг люди приобретают в цифре», — добавила Набиуллина.

Еще в мае доля безналичных платежей превысила 85%. В 2015 году этот показатель был равен 31%. Положительной динамике способствует развитие бесконтактных технологий.

QR-коды и pay-сервисы вряд ли быстро достигнут тех же масштабов, что были до 2022 года у сервисов Apple Pay и Google Pay, рассказал в интервью РБК генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

«Давайте вспомним, как карты внедрялись у нас в России. Когда первые карты появились? В 1990-е. У людей были страхи, какие-то предвзятые мысли по поводу этого. В 2016 году у нас доля безнала была около 40% — это всего лишь менее десяти лет назад. И какая она сейчас? Около 90%», — напомнил он и заявил о необходимости развеять «страшилки о более прогрессивных способах платежей».