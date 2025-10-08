 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Доля безналичных платежей в России достигла 87,5%

Глава ЦБ Набиуллина: доля безналичных платежей в России достигла 87,5%
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Доля безналичных платежей в розничном обороте России достигла 87,5% по результатам первого квартала, сообщила председатель Банка Эльвира Набиуллина, выступая на форуме «Финнополис-2025».

Этот показатель очень высокий и доказывает зрелость финансового рынка России, отметила она, по нему страна входит «в топ-5 стран».

«Если брать шире, не только платежи, у нас 88,5% финансовых услуг люди приобретают в цифре», — добавила Набиуллина.

НСПК сообщила об истекших сертификатах безопасности у Visa и Mastercard
Финансы
Дмитрий Дубынин

Еще в мае доля безналичных платежей превысила 85%. В 2015 году этот показатель был равен 31%. Положительной динамике способствует развитие бесконтактных технологий.

QR-коды и pay-сервисы вряд ли быстро достигнут тех же масштабов, что были до 2022 года у сервисов Apple Pay и Google Pay, рассказал в интервью РБК генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

«Давайте вспомним, как карты внедрялись у нас в России. Когда первые карты появились? В 1990-е. У людей были страхи, какие-то предвзятые мысли по поводу этого. В 2016 году у нас доля безнала была около 40% — это всего лишь менее десяти лет назад. И какая она сейчас? Около 90%», — напомнил он и заявил о необходимости развеять «страшилки о более прогрессивных способах платежей».

Глава НСПК — РБК: «Мы сделали все, чтобы личность не украли»
Подписка на РБК
Дмитрий Дубынин

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Эльвира Набиуллина безналичный расчет
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Материалы по теме
Глава НСПК выступил за включение всех банков в белые списки сайтов Рунета
Технологии и медиа
Банки сократили выдачи кредитов россиянам, несмотря на снижение ставок
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Греф и Набиуллина поспорили об «игре в бадминтон в хоккейной форме» Финансы, 12:16
Эксперимент с ОГЭ снизил число выпускников без аттестатов вдвое Общество, 12:14
Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры Спорт, 12:13
Рябков заявил, что речи о продлении ДСНВ не идет Политика, 12:09
В Петербурге застрелили архитектора станции метро на глазах у дочери Общество, 12:09
Российские войска заняли Новогригоровку в Запорожской области Политика, 12:06
Предложение массовых новостроек в Москве резко снизилось Недвижимость, 12:04
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Рябков назвал исчерпанным импульс к урегулированию, заданный на Аляске Политика, 12:01
Как данные о поведении покупателей могут стать активом для компаний РБК Компании, 12:00
Облигации Амурской области: чем они интересны инвестору #всенабиржу!, 11:58
Мы оценили Lamborghini Revuelto. Этот гиперкар против законов физики Авто, 11:57
Суд в Москве арестовал мужчину на 10 суток за татуировку «черное солнце» Общество, 11:53
В Курске выбрали нового мэра Политика, 11:48
Почему мегаполису важен производственный потенциал Отрасли, 11:37