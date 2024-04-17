ЦБ спрогнозировал рост оплаты безналичных платежей до 90%
На горизонте 3-5 лет в России доля безналичных операций может достигнуть 90%. Об этом сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на конференции Data Fusion, передает корреспондент РБК.
По ее словам, в России за десять лет внедрения разных платежных технологий доля безналичных операций выросла с 25% в 2014 году, до 83% в конце 2023 года. «В самых продвинутых небольших странах это цифра 92-93%», — подчеркнула первый зампред ЦБ.
В марте консалтинговая компания Frank RG прогнозировала, что доля карточных операций в розничной торговле дойдет до уровня 90% к 2028 году, а показатель для наличных платежей может упасть ниже 10%. Старший проектный лидер компании Анна Стогниенко пояснила, что в оставшиеся 10% могут входить как платежи наличными, так и платежи с помощью безналичных способов, которые являются альтернативой картам, включая QR-коды.
Аналитики Frank RG также отметили рост объема транзсакций — с 61 трлн руб. в 2017 году он вырос до 190 трлн руб. в 2023 году. Компания прогнозирует, что в 2028 году сумма может увеличиться до 458 трлн руб. В нее входят переводы и платежи по картам, в том числе в онлайн-каналах, снятие наличных с карт, платежи с помощью QR-кодов, а также переводы через Систему быстрых платежей (СБП).
Несмотря на то что снятие наличных с карт остается самой непопулярной операцией с картами, в 2023 году объем снятия вырос максимальными темпами минимум за последние десять лет на 13%, а рост объемов денежных переводов по картам, напротив, оказался наименьшим за этот же период — всего 8%.
В марте исследование ВЦИОМ показало, что 54% опрошенных россиян верят, что в ближайшие 20 лет безналичная оплата полностью вытеснит купюры, а не верят в подобный исход 37% респондентов.
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