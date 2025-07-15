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Новые законы в России ,  
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Госдума приняла закон против «крестопада»

Сюжет
Новые законы в России
Закон запрещает изображение религиозных объектов без религиозных символов, если таковые на них есть
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, запрещающий размещать изображения религиозных объектов без соответствующих символов, передает корреспондент РБК.

Как подчеркнул председатель Думы Вячеслав Володин, норма обеспечит бережное и уважительное отношение к религиозным символам, а также защитит чувства верующих.

Согласно документу, «в СМИ, в интернете, при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе изображений и иных форм воспроизведения» нельзя использовать изображения объектов религиозного назначения без «религиозных символов христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России».

«Исключением будет являться, если воспроизводятся исторические изображения с указанием на соответствующий период времени при условии, что в указанный период соответствующие религиозные символы отсутствовали, либо воспроизведение религиозных символов влечет за собой их осквернение», — говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Дума приняла в первом чтении законопроект о «крестопаде»
Политика
Фото:Евгений Мессман / ТАСС

Законопроект подготовила и внесла в Думу 26 мая межфракционная рабочая группа. Проект был принят в первом чтении 10 июня.

Представлявшая законопроект вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что ситуация со стиранием крестов на изображениях приобрела настолько системный характер, что получила народное название «крестопад». Вопрос об ответственности сейчас обсуждается с Минюстом, отметила она.

Как уточнила глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, законопроект поддержали все традиционные религиозные конфессии.

В последнее время резонанс вызвали несколько случаев, когда культовые сооружения изображались без православных крестов.

В октябре 2023 года Банк России представил новую банкноту номиналом 1 тыс. руб. На ней была изображена Дворцовая церковь XVII века в Казанском кремле без креста. Это вызвало резкую критику, и ЦБ обещал доработать дизайн купюры.

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Персоны
Полина Харчевникова, Мария Лисицына Мария Лисицына
Госдума законопроект религиозные организации символика Вячеслав Володин
Вячеслав Володин фото
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политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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