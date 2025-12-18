 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Новые законы в России⁠,
0

Госдума приняла закон о закреплении крестов в описании герба России

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Госдума приняла законопроект, которым предлагается юридически закрепить наличие православных крестов над коронами и державой на российском гербе.

Нижняя палата одобрила его в первом чтении 9 декабря.

Описание государственного герба России закреплено в федеральном законе от 25.12.2000 № 2-ФКЗ. В документе нет упоминания крестов, хотя они присутствуют на самих представленных изображениях. Поправками было предложено дополнить описание герба указанием, что «малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».

Инициатором поправок выступила «Единая Россия». Как указывали в партии, поводом послужили дискуссии вокруг «крестопада» — удаления или замены крестов и иных религиозных символов с изображений культовых зданий в СМИ, рекламе и сувенирной продукции.

В середине июля Госдума приняла закон, запрещающий «крестопад». В ноябре депутаты предложили ввести штрафы за эту практику — от 10 тыс. до 30 тыс. руб. для граждан, должностным лицам— от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а компаниям— до 300 тыс. руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Госдума Герб России Кресты законопроект

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Минкультуры разъяснило, кого коснется новый закон против «крестопада»
Технологии и медиа
Госдума приняла закон против «крестопада»
Общество
Песков объяснил исчезновение и появление крестов на эмблеме Кремля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 17:49
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Группа ПСБ получила награды Национальной банковской премии Пресс-релиз, 18:59
Акции медиакомпании Трампа выросли на 49% после сделки с термоядерной TAE Инвестиции, 18:59
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
В жилом комплексе «Адмирал» в Москве начали возводить стены первого этажа Пресс-релиз, 18:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:41
Как цифровые платформы оптимизируют логистику и учет в нефтегазе Отрасли, 18:40
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Каким будет рынок жилья в 2026 году: сценарии и главные риски. ВидеоПодписка на РБК, 18:38 
Bloomberg подтвердил возможные «контрмеры» России против ЕБРР и APG Политика, 18:33
«МегаФон» обнулит стоимость мобильного интернета в канун Нового года Пресс-релиз, 18:27
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Win-win-win: почему все выигрывают от бизнес-партнерств Тренды, 18:24
В «белый список» интернета попали «Вкусно — и точка», HeadHunter и «Иви» Технологии и медиа, 18:24
Эксперты «Альфа-Капитала» назвали причины для обвала цен на золото в будущем Инвестиции, 18:21