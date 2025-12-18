Госдума приняла закон о закреплении крестов в описании герба России
Госдума приняла законопроект, которым предлагается юридически закрепить наличие православных крестов над коронами и державой на российском гербе.
Нижняя палата одобрила его в первом чтении 9 декабря.
Описание государственного герба России закреплено в федеральном законе от 25.12.2000 № 2-ФКЗ. В документе нет упоминания крестов, хотя они присутствуют на самих представленных изображениях. Поправками было предложено дополнить описание герба указанием, что «малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».
Инициатором поправок выступила «Единая Россия». Как указывали в партии, поводом послужили дискуссии вокруг «крестопада» — удаления или замены крестов и иных религиозных символов с изображений культовых зданий в СМИ, рекламе и сувенирной продукции.
В середине июля Госдума приняла закон, запрещающий «крестопад». В ноябре депутаты предложили ввести штрафы за эту практику — от 10 тыс. до 30 тыс. руб. для граждан, должностным лицам— от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а компаниям— до 300 тыс. руб.
