Политика⁠,
В Госдуме предложили ввести штрафы за практику «крестопада»

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за «крестопад»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий введение штрафов за практику «крестопада» — удаления крестов и других религиозных символов с изображений культовых зданий в СМИ, рекламе и сувенирной продукции. Документ опубликован на сайте нижней палаты.

Документ вводит новую статью об административной ответственности за искажение образа объектов религиозного назначения. За подобные действия граждане могут получить штраф от 10 тыс. до 30 тыс. руб., должностные лица — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а компании — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Исключения предусмотрены для случаев, если исторические изображения воспроизведены с указанием на соответствующий период времени при условии, что в указанный период соответствующие религиозные символы отсутствовали, и для случаев, когда воспроизведение символов ведет к их осквернению.

Минкультуры разъяснило, кого коснется новый закон против «крестопада»
Технологии и медиа
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Законопроект против «крестопада» Госдума приняла в июле, однако он не предусматривал административную ответственность за удаление религиозных символов.

В пояснительной записке депутаты указали, что в медиапространстве и дизайнерских проектах участились случаи «крестопада», что «искажает восприятие архитектурного и духовного смысла объекта». Это, как заявили депутаты, создает правовой вакуум, в рамках которого «искажение образа объектов религиозного назначения» остается безнаказанным и не подпадает под статью о «нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».

Резонанс вызвали несколько случаев — один из них произошел в мае, когда на сайте Кремля кресты с герба России были заменены на ромбики. Религиозные символы вернули, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это «масштабированием».

Авторы
Теги
Александра Озерова, Полина Дуганова
Госдума законопроект Кресты религия храмы штрафы
