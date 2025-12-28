WP рассказала о модернизации Китаем производств ядерных боеголовок

Аналитики изучили спутниковые снимки и сопоставили их со статьями и официальной документацией. По их мнению, Пекин готовится к гонке вооружений и активно развивает сеть объектов для производства боеголовок

Фото: Jason Lee / Getty Images

Китай стремительно модернизирует сеть секретных объектов, используемых для производства компонентов боеголовок, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на спутниковые снимки, проанализированные экспертами.

Модернизация происходит на фоне активизации Пекином усилий по обеспечению возможности дать более быстрый ответ на потенциальную атаку, утверждает газета. Как правило, отмечает издание, внимание исследователей сосредоточено на сотнях ракетных шахт в отдаленной пустынной местности на севере Китая, однако последние снимки менее изученных объектов демонстрируют работу Пекина над обновлением мест размещения ядерного арсенала.

«Уровень изменений, которые мы наблюдаем примерно с 2019 года по сегодняшний день, вероятно, более масштабен, чем все, что мы когда-либо видели», — говорит Ренни Бабиарц — эксперт, руководивший анализом снимков. Наиболее активная стадия расширения началась в 2021 году, отмечает издание.

На снимках же, как пишет WP, изображены шесть ключевых для Китая объектов, участвующих в производстве боеголовок. Анализом фотографий занимались венская организация Open Nuclear Network (ONN) и лондонская некоммерческая организация Центр верификационных исследований, обучения и информации (VERTIC). Аналитики сопоставили снимки с отчетами, в том числе с рассекреченными правительственными документами, научными статьями. Также они изучили схемы передвижения военной техники на китайских объектах.

Программа модернизации включает в себя масштабное обновление предприятий, которые, как предполагают аналитики, проектируют и производят плутониевые сердечники для боеголовок, а также заводов, выпускающих взрывчатые вещества, используемые для инициирования ядерных реакций.

Анализ, который провел Бабиарц, показал, что предприятие в горном районе китайской провинции Сычуань, недалеко от города Пинтун, на котором потенциально производятся сердечники, за последние пять лет подверглось масштабной модернизации. Там возвели новое ограждение, что более чем вдвое увеличило площадь охраняемой территории, также были проведены модернизация зданий и строительные работы как минимум в десяти местах, в том числе вблизи основного объекта, где, предположительно, производятся сердечники.

Другое предприятие, где, предположительно, производятся компоненты взрывчатых веществ для запуска ядерных реакций, также было оперативно модернизировано. По данным аналитиков, оно находится в отдаленном районе провинции Сычуань, и также было значительно расширено с 2019 года. В частности, как утверждает Бабиарц, с 2021 года там строится большая защитная стена, а также, по его мнению, то, что может быть новым хранилищем. Также было расчищено место и для других объектов.

В том же уезде Цзытун аналитики обнаружили объект площадью 40 тыс. кв м, строительство которого было завершено в 2024 году. По их оценке, он может использоваться для сборки, обработки и подготовки компонентов боеголовок, предположительно, и для транспортировки в другие места в Китае.

Аналитики полагают, что в обозримом будущем ядерный арсенал Китая вряд ли сможет сравняться с имеющимся у США (порядка 3,7 тыс боеголовок), пишет WP. Однако, по их словам, кардинальные изменения, которые Пекин внес почти во все аспекты своей ядерной программы, свидетельствуют о том, что страна готовится к полномасштабной гонке вооружений.

Reuters ранее привел данные из конфиденциального доклада Пентагона, в котором говорилось, что Китай в настоящее время продолжает расширять запас боеголовок и к 2030 году может располагать более чем 1 тыс. штук.

Также в документе сказано, что Китай совершенствует военные возможности из-за возможного конфликта за Тайвань и рассчитывает, что сможет вести и выиграть такую войну к концу 2027 года. В частности, Пекин может использовать удары на расстоянии 1,5–2 тыс. морских миль (около 2,8–3,7 тыс. км), которые потенциально способны осложнить присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считают в Пентагоне.