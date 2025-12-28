 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

В конгрессе США назвали четыре угрозы отношениям с Китаем

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
На отношения США и Китая в 2026 году могут повлиять четыре фактора: отказ Пекина от закупок американской сои, вопрос Тайваня, наращивание Китаем военной мощи и потенциальное ужесточение им экспортного контроля, говорят в конгрессе
Дональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

В 2026 году отношения Китая и США могут резко ухудшиться из-за четырех факторов, считают опрошенные Politico американские конгрессмены.

Первым они назвали зависимость американских фермеров, выращивающих сою, от китайского рынка. Это дает Пекину мощное нетарифное оружие в торговле. Пекин обещал возобновить закупки, приостановленные еще в мае, но до сих пор не сделал этого, говорит член палаты представителей Джилл Токуда (демократ от Гавайев).

Позиция Китая снижает финансовое благополучие сельскохозяйственных штатов, в том числе Иллинойса, Айовы, Миннесоты, Небраски и Индианы, где живет ключевой для Республиканской партии электорат на промежуточных выборах в конгресс 2026 года, отмечает Politico.

Китай ввел санкции против США из-за продажи оружия Тайваню
Политика
Фото:Annabelle Chih / Getty Images

Вторая потенциальная причина для напряженности — это Тайвань. США считают, что Китай готовится к военному вторжению на остров, который считают своей территорией. Кроме того, Вашингтон усматривает желание Пекина расширить свое военное присутствие и влияние в регионе.

«Существует реальная вероятность того, что [председатель Китая] Си Цзиньпин переборщит, настроив против себя наших союзников, особенно Австралию и Японию», — заявил член палаты представителей Сет Моултон (демократ от штата Массачусетс).

Третья причина — потенциальное ужесточение Пекином экспортного контроля над редкоземельными металлами, ослабленного ранее, или над другими товарами. Из 25 опрошенных Politico законодателей десять выразили мнение, что Пекин вновь введет эти экспортные ограничения в ближайшие месяцы, чтобы использовать их как рычаг давления на США.

Китай лидирует по производству редкоземельных металлов. На долю страны, по оценке Геологической службы США, приходится почти 70% мирового производства, Соединенные Штаты зависят от поставок.

Другие законодатели выразили опасения, что Китай решит расширить экспортный контроль на фармацевтические препараты, по поставкам которых он занимает доминирующее положение на рынке. Сейчас 80% американских запасов активных фармацевтических веществ, которые составляют основу самых распространенных лекарств для лечения самого разнообразного спектра заболеваний — от гипертонии до диабета II типа, поставляется из Китая, напоминает Politico.

«В одночасье Китай может перекрыть поставки, и многие основные лекарственные препараты, включая такие, как аспирин, исчезнут из цепочки поставок в Соединенных Штатах», — говорит конгрессмен Натаниэль Моран (республиканец от штата Техас).

Четвертой проблемой для двухсторонних отношений конгрессмены назвали рост военной мощи Китая и его стремление создать вооруженные силы мирового класса, способные бросить вызов США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Пять законодателей выразили мнение, что активное расширение Китаем военного присутствия в регионе идет вразрез с усилиями по поддержанию стабильных отношений.

«Долгосрочная цель Китая — это экономическое, дипломатическое и военное господство во всем мире, и они рассматривают Соединенные Штаты как противника», — считает Моран.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Китай США двусторонние отношения
