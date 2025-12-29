Политика,
0
Президент Финляндии раскрыл содержание переговоров с Трампом и Зеленским
Европейские лидеры обсуждали с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским конкретные сроки прекращения конфликта. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.
