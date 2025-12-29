Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в доме на Камчатке
Четверо человек, среди которых двое детей, погибли при пожаре в доме в Петропавловске-Камчатском, сообщили в МЧС по Камчатскому краю.
«Во время разведки в квартире были обнаружены четыре человека без сознания — двое детей и двое взрослых мужчин. По предварительным данным, до приезда бригады скорой медицинской помощи огнеборцы проводили реанимационные мероприятия, затем людей передали подоспевшим медикам. К сожалению, спасти их не удалось», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры Камчатского края, погибли дети в возрасте четырех и пяти лет.
Пожар произошел в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома, сейчас пламя потушили. На месте работали 12 пожарных на трех единицах техники. Площадь возгорания составила десять кв. м.
В региональном Минздраве сообщили, что на месте пожара работали четыре бригады скорой медпомощи, врачи проводили реанимационные мероприятия.
Причины пожара пока неясны. Прокуратура контролирует установление обстоятельств.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах