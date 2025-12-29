 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в доме на Камчатке

Четверо человек, среди которых двое детей, погибли при пожаре в доме в Петропавловске-Камчатском, сообщили в МЧС по Камчатскому краю.

«Во время разведки в квартире были обнаружены четыре человека без сознания — двое детей и двое взрослых мужчин. По предварительным данным, до приезда бригады скорой медицинской помощи огнеборцы проводили реанимационные мероприятия, затем людей передали подоспевшим медикам. К сожалению, спасти их не удалось», — говорится в сообщении.

Пожар начался на территории Пресненского суда в Москве
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

По данным прокуратуры Камчатского края, погибли дети в возрасте четырех и пяти лет.

Пожар произошел в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома, сейчас пламя потушили. На месте работали 12 пожарных на трех единицах техники. Площадь возгорания составила десять кв. м.

В региональном Минздраве сообщили, что на месте пожара работали четыре бригады скорой медпомощи, врачи проводили реанимационные мероприятия.

Причины пожара пока неясны. Прокуратура контролирует установление обстоятельств.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Софья Полковникова
пожар Камчатский край Дети
Материалы по теме
Пожар начался на территории Пресненского суда в Москве
Общество
Три человека пострадали при пожаре в автосервисе в Сочи
Общество
В Крыму возник пожар из-за удара дрона по объекту инфраструктуры
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Китай анонсировал проведение военных учений вокруг Тайваня Политика, 04:49
Макрон заявил о беседе с Зеленским после видеозвонка с лидерами Европы Политика, 04:22
Стала известна средняя стоимость поздравления Деда Мороза в этом году Общество, 04:01
Пресс-конференция Трампа и Зеленского по итогам переговоров. Полный текст Политика, 03:55
Заявления Трампа и Зеленского после переговоров. Полное видео с переводом Политика, 03:54
Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в доме на Камчатке Общество, 03:53
Нетаньяху прилетел в Мар-а-Лаго для встречи с Трампом Политика, 03:38
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Не менее 13 человек погибли при сходе поезда с рельсов в Мексике Общество, 03:35
Трамп не исключил поездку на Украину и выступление перед парламентом Политика, 03:32
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 03:25
Трамп заявил о понимании отказа Москвы соглашаться на временное перемирие Политика, 03:07
Зеленский анонсировал встречу делегаций Украины и Европы в Вашингтоне Политика, 02:58
Аэропорт Калуги временно ограничил полеты Политика, 02:16
Глава ЕК заявила о «хорошем прогрессе» после звонка Трампа и Зеленского Политика, 02:11