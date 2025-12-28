Три человека пострадали при пожаре в автосервисе в Сочи

Фото: agproshunin / Telegram

Пожар разгорелся в промзоне на Транспортной улице в Сочи, три человека пострадали. Об этом сообщает мэр города Андрей Прошунин в своем телеграм-канале.

«Трое пострадавших госпитализированы, угрозы их жизни нет», — написал Прошунин.

Возгорание произошло в автосервисе, после чего огонь перекинулся на соседние складские помещения и здания. По словам главы города, официально постройки на территории промзоны нежилые, но появились сведения, что в них могли временно проживать люди. «Обязательно проверим эту информацию», — отметил Прошунин.

По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь возгорания достигла около 1 тыс. кв. м. Пожар удалось локализовать, в его ликвидации задействовали 60 спасателей и сотрудников коммунальных служб, а также 15 единиц техники.