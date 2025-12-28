 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Три человека пострадали при пожаре в автосервисе в Сочи

Фото: agproshunin / Telegram
Фото: agproshunin / Telegram

Пожар разгорелся в промзоне на Транспортной улице в Сочи, три человека пострадали. Об этом сообщает мэр города Андрей Прошунин в своем телеграм-канале.

«Трое пострадавших госпитализированы, угрозы их жизни нет», — написал Прошунин.

Возгорание произошло в автосервисе, после чего огонь перекинулся на соседние складские помещения и здания. По словам главы города, официально постройки на территории промзоны нежилые, но появились сведения, что в них могли временно проживать люди. «Обязательно проверим эту информацию», — отметил Прошунин.

В Тверской области загорелся склад на обувной фабрике
Общество

По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь возгорания достигла около 1 тыс. кв. м. Пожар удалось локализовать, в его ликвидации задействовали 60 спасателей и сотрудников коммунальных служб, а также 15 единиц техники.

Анастасия Луценко
пожар Сочи автосервис
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
FT узнала, для чего Зеленский обсуждает мирный план Политика, 16:30
На ЗАЭС объяснили проведение «важных работ» с локальным прекращением огня Политика, 16:23
Рублев принес сборной мира победу на выставочном турнире в Шэньчжэне Спорт, 16:08
Как ИИ сводит с ума: люди верят, что они избранные и живут в симуляции Социальная экономика, 16:05
В конгрессе США назвали четыре угрозы отношениям с Китаем Политика, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
В Балашихе прохожие спасли двоих детей, провалившихся под лед Политика, 15:52
Михалков отказался раскрыть, кто из его друзей пролил вино на Путина Общество, 15:37
Власти Польши назвали «огромную проблему» в обороне, о которой забыли Политика, 15:34
Папа римский передал Украине 100 тыс. порций супа Общество, 15:32
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Три человека пострадали при пожаре в автосервисе в Сочи Общество, 15:30
Коростелев не прошел квалификацию в спринте на «Тур де Ски» Спорт, 15:12
В Тверской области загорелся склад на обувной фабрике Общество, 15:04