Пожар начался на территории Пресненского суда в Москве

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Возгорание произошло в бытовках у дома № 20 по Зоологической улице в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице. По этому адресу располагается Пресненский районный суд.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Зоологическая улица, д. 20. <...> По предварительной информации, происходит загорание бытовок в ряду стоящих», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасателям удалось локализовать возгорание. Причина и площадь пожара не уточняются.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу суда.

С августа 2025 года здание Пресненского районного суда по Зоологической улице находится на ремонте. Заседания временно проводятся на улице Первомайская, дом № 12, в здании Измайловского районного суда.