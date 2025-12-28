 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Пожар начался на территории Пресненского суда в Москве

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Возгорание произошло в бытовках у дома № 20 по Зоологической улице в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице. По этому адресу располагается Пресненский районный суд.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Зоологическая улица, д. 20. <...> По предварительной информации, происходит загорание бытовок в ряду стоящих», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасателям удалось локализовать возгорание. Причина и площадь пожара не уточняются.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу суда.

Три человека пострадали при пожаре в автосервисе в Сочи
Общество
Фото:agproshunin / Telegram

С августа 2025 года здание Пресненского районного суда по Зоологической улице находится на ремонте. Заседания временно проводятся на улице Первомайская, дом № 12, в здании Измайловского районного суда.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Луценко, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
пожар Москва суд МЧС
Материалы по теме
В Крыму возник пожар из-за удара дрона по объекту инфраструктуры
Политика
Пожар охватил бизнес-центр «Варшавская плаза» на юге Москвы. Видео
Общество
В Тверской области загорелся склад на обувной фабрике
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Роналду признали лучшим футболистом года на Ближнем Востоке Спорт, 21:10
Ушаков сообщил, сколько длился разговор Путина и Трампа Политика, 20:58
Axios раскрыл пять пунктов Вэнса по избранию президентом США Политика, 20:58
Встреча Трампа и Зеленского. Прямая трансляция Политика, 20:57
Ушаков раскрыл, как предложения Украины оценили Путин и Трамп Политика, 20:55
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Трампа Политика, 20:27
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Дмитриев назвал «важнейшим» телефонный разговор Трампа и Путина Политика, 20:15
ЦСКА впервые в сезоне обыграл «Спартак» в КХЛ Спорт, 20:07
Биограф Зеленского раскрыл урок перепалки с Трампом Политика, 20:04
Трамп созвонился с Путиным перед встречей с Зеленским Политика, 19:50
Карлсен в шестой раз выиграл ЧМ по рапиду, Артемьев стал вторым Спорт, 19:47
Пожар начался на территории Пресненского суда в Москве Общество, 19:45
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 19:22