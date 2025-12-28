Пожар начался на территории Пресненского суда в Москве
Возгорание произошло в бытовках у дома № 20 по Зоологической улице в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице. По этому адресу располагается Пресненский районный суд.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Зоологическая улица, д. 20. <...> По предварительной информации, происходит загорание бытовок в ряду стоящих», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Спасателям удалось локализовать возгорание. Причина и площадь пожара не уточняются.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу суда.
С августа 2025 года здание Пресненского районного суда по Зоологической улице находится на ремонте. Заседания временно проводятся на улице Первомайская, дом № 12, в здании Измайловского районного суда.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах