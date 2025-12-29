 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Трамп не исключил поездку на Украину и выступление перед парламентом

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может поехать на Украину и выступить перед парламентом, хотя в том нет необходимости. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским. РБК вел трансляцию.

«Нет проблем, чтобы сделать это. Я не планирую этого делать. Я хотел бы заключить сделку и не обязательно ехать туда. Я предложил выступить перед их парламентом. И, знаете, поможет ли это, я не знаю. Думаю, что, вероятно, поможет, но я даже не знаю, будет ли это приветствоваться», — сказал Трамп.

Зеленский в ответ заявил, что Трампа на Украине всегда готовы принять.

Глава ЕК заявила о «хорошем прогрессе» после звонка Трампа и Зеленского
Политика

Два лидера встретились 28 декабря в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, они обсуждали мирный план. По итогам переговоров, Трамп заявил, что Украине может понадобиться согласовать мирный план в парламенте или через референдум. Зеленский перед переговорами заявил, что стороны должны обсудить территориальный вопрос.

Конституция Украины не позволяет стране уступать территорию путем парламентского голосования — это должно быть одобрено путем референдума.

