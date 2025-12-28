 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Швыдкой объяснил, почему Брижит Бардо не снималась в советских фильмах

Швыдкой: Брижит Бардо побаивались в СССР из-за статуса секс-символа
Брижит Бардо, 1960 год
Брижит Бардо, 1960 год (Фото: Keystone Features / Getty Images)

Французская актриса Брижит Бардо хорошо относилась к России, но не снялась в советском кино в 1960-х из-за «приклеенного» к ней статуса «секс-символа эпохи», которого в СССР «побаивались». Об этом «РИА Новости» рассказал спецпредставитель российского президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Спецпредставитель президента напомнил, что в 1960-х годах, когда Бардо стала известна в СССР, между Советским Союзом и Францией были особые отношения. При этом увлечение совместным кинопроизводством стран было не так велико.

«Она [Бардо] была слишком индивидуальной, думаю, такой французской красотой, и, кроме того, к ней было приклеено это словосочетание «секс-символ эпохи» — а секс-символов в Советском Союзе побаивались», — отметил Швыдкой.

«Любовь — единственный смысл жизни»: история Брижит Бардо в фотографиях
Фотогалерея 

По его словам, Бардо очень трепетно относилась к российской культуре благодаря русскому хореографу Борису Князеву и общению с русскими. Актриса посещала уроки Князева в Высшей национальной консерватории музыки и танца.

Брижит Бардо скончалась 28 декабря в возрасте 91 года, причина смерти не уточняется. С семи лет будущая актриса занималась танцами, а в 14 лет впервые попробовала себя в качестве манекенщицы. В кино Бардо дебютировала в 1952 году в комедии «Нормандская дыра» Жана Буайе.

Всего на счету актрисы около 50 проектов, среди которых фильмы «Презрение» Жан-Люка Годара, «И Бог создал женщину» Роже Вадима, «Вива, Мария!» Луи Маля. Картину с ее участием «Истина» номинировали на премию «Оскар» в категории фильмов на иностранном языке.

Швыдкой объяснил, почему Брижит Бардо не снималась в советских фильмах
Video

В 1973 году Бардо объявила об окончании актерской карьеры, после чего посвятила себя защите прав животных. В 2018 году она написала письмо российскому президенту Владимиру Путину, в котором выразила беспокойство из-за ситуации с бездомными животными в России.

Бардо неоднократно обвиняли в расизме и штрафовали за ее высказывания. Она также осуждала рост числа мигрантов во Франции, движение #MeToo, направленное на борьбу против сексуальных домогательств, и критиковала французских президентов, заявляя, что те принимают недостаточно мер по защите прав животных.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

