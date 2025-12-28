МВД рассказало о мошенничестве под видом замены купюр

Мошенники начали применять двухэтапные схемы хищений, при которых сначала запугивают граждан обвинениями в госизмене и пособничестве «врагам», а затем убеждают передать деньги якобы для замены старых купюр новыми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

По данным ведомства, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками силовых структур, и сообщают, что те перевели деньги на Украину и поэтому подозреваются в госизмене. После этого, введя жертву в шоковое состояние, ей предлагают передать наличные для замены. Деньги, как правило, забирает курьер.

Чтобы не вызвать подозрений, злоумышленники затем повторно связываются с жертвой — подтверждают получение средств и обещают в ближайшее время вернуть купюры.

Ранее в МВД рассказали, что мошенники придумали новую схему, в рамках которой выманивают у жертвы наличные под предлогом проверки подлинности купюр или проведения «дистанционного обыска».

«Обращаем внимание: в законодательстве нет такого понятия, как дистанционный обыск, а изъятие денежных средств возможно только при личном участии следователя, понятых и оформлении официальных документов», — отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.