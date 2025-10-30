МВД предупредло о схеме мошенников через проверку подлинности купюр
Мошенники прибегли к схеме обмана жертв через проверку подлинности купюр якобы по поручению правоохранительных органов или под предлогом «дистанционного обыска», сообщили в пресс-службе киберполиции.
«Обращаем внимание: в законодательстве нет такого понятия, как «дистанционный обыск», а изъятие денежных средств возможно только при личном участии следователя, понятых и оформлении официальных документов», — говорится в сообщении ведомства.
В МВД предупредили, что законная процедура не предполагает передачи наличных средств через курьера или спрятанными в книгу. Любые звонки с подобными требованиями являются мошенническими схемами, использующими страх людей потерять свои сбережения, пояснили в ведомстве.
В киберполиции также обратили внимание на характерные признаки обмана: использование терминов «декларирование средств», «проверка купюр» или «дистанционный обыск». При их упоминании рекомендуется немедленно прекратить разговор и сообщить о звонке в полицию.
Ранее в апреле ведомство предупредило россиян, что мошенники начали звонить гражданам, представляясь сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС) якобы по поводу декларации средств. В разговоре злоумышленники заявляют, что гражданин якобы не подавал сведения о доходах за прошлый год в форме 3-НДФЛ. В ведомстве предупреждают о том, что нельзя озвучивать сведения по телефону. Записаться в налоговую на прием можно через сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».
