Маск заявил, что «великое замещение» европейского населения уже произошло

«Великое замещение» европейского населения уже произошло, заявил американский предприниматель Илон Маск в X.

Он написал, что 73% несовершеннолетних в Брюсселе «не являются европейцами». «Великое замещение уже произошло», — говорится в его посте, опубликованном в соцсети X.

Еще в 2023 году Маск заявил, что Европа может столкнуться с гражданской войной из-за обостряющейся ситуации с мигрантами, с тех пор он неоднократно высказывался на тему миграции в Евросоюзе.

«Великое замещение» — это теория, согласно которой при помощи «элит» белое население постепенно замещается людьми других рас. В первую очередь, темнокожими людьми из Африки и мусульманами арабского происхождения.

По данным Belstat, по состоянию на 1 января 2025 года каждый пятый бельгиец имеет иностранное происхождение, а доля граждан бельгийского происхождения среди лиц в возрасте 0-17 лет достигает 51,2%.