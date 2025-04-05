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Маск предупредил Европу об угрозе терактов из-за миграции

Маск: Европе угрожает волна терактов из-за массовой миграции
В Европе наметилась тенденция роста числа террористических атак, массовая миграция способна разрушить любую страну, считает Маск. Ранее Вэнс называл это неотложным вызовом для ЕС, а «не Россию, Китай и другой внешний актор»
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Массовая миграция приведет к разрушению любой страны, Европа может столкнуться с волной терроризма, заявил американский предприниматель Илон Маск в ходе своего выступления по видеосвязи на конгрессе партии «Лига», входящей в правящую коалицию Италии. Его слова приводит газета Corriere della Sera.

«Из-за терроризма мы в конечном итоге увидим массовые убийства в Европе, ваши друзья, ваши семьи — все будут в опасности: мы видим огромный рост числа атак в Италии и в Европе в целом, и СМИ пытаются приуменьшить последствия этих атак», — сказал он. По мнению миллиардера, «это тенденция».

Маск считает, что «массовая миграция — это безумие, которое приведет к разрушению любой допустившей ее страны». «Это очень сложная ситуация: в мире проживают 8 млрд человек. Если небольшой процент остального мира приезжает в страну с населением 50 млн человек, это превращает ее в другую страну. Страна — это не география, а ее население: это фундаментальное понятие, которое должно быть очевидным», — заявил бизнесмен.

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Политика
Метте Фредериксен

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе Мюнхенской конференции по безопасности назвал самым неотложным из всех вызовов для ЕС массовую миграцию, а «не Россию, не Китай» с другими внешними акторами. «Это угроза изнутри — отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами Америки», — сказал он. В частности, Вэнс обвинил ЕС в росте числа случаев цензуры, ссылаясь на блокировки соцсетей во время народных волнений и рейды в Германии из-за «антифеминистских» постов, и раскритиковал отсутствие на конференции парламентариев от популистских правых и левых партий, которые, по его словам, представляют довольно значимый электорат.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал неприемлемым сравнение стран ЕС «с авторитарными режимами». Депутат Верховной рады и участник украинской делегации Алексей Гончаренко заявил, что европейские страны оказались шокированы выступлением Вэнса, «аплодисментов почти не было». Правильной позицию вице-президента США насчет миграции сочла премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Европейский Союз США Илон Маск Теракты миграция
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
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