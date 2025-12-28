 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп перед встречей с Зеленским сыграл в гольф

За день до воскресной двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп более пяти с половиной часов играл в гольф, сообщает пресс-пул Белого Дома.

Он приехал на поле примерно в 9:24 по местному времени (17:24 мск) субботы, 27 декабря, и покинул его к полудню, 15:48 (23:48 мск). На президенте была белая рубашка и белая шляпа.

Встреча с Зеленским должна состояться в городе Палм-Бич в штате Флорида в воскресенье, 28 декабря, в 13:00 по местному времени (21:00 по мск).

Встречу Трампа и Зеленского перенесли на два часа раньше
Политика

На встрече стороны собираются обсудить некоторые ключевые аспекты нового мирного плана из 20 пунктов, подготовленного Киевом. В частности, речь идет о гарантиях безопасности и плане восстановления страны, также главы государств обсудят «военную составляющую» и «план дальнейших действий».

Трамп полагает, что на встрече есть «хорошие шансы» достичь мирной договоренности, однако, как сообщало Politico, президент США «прохладно» отнесся к украинской версии мирного плана.

Александра Озерова
Владимир Зеленский Дональд Трамп США Флорида гольф
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
