Трамп перед встречей с Зеленским сыграл в гольф
За день до воскресной двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп более пяти с половиной часов играл в гольф, сообщает пресс-пул Белого Дома.
Он приехал на поле примерно в 9:24 по местному времени (17:24 мск) субботы, 27 декабря, и покинул его к полудню, 15:48 (23:48 мск). На президенте была белая рубашка и белая шляпа.
Встреча с Зеленским должна состояться в городе Палм-Бич в штате Флорида в воскресенье, 28 декабря, в 13:00 по местному времени (21:00 по мск).
На встрече стороны собираются обсудить некоторые ключевые аспекты нового мирного плана из 20 пунктов, подготовленного Киевом. В частности, речь идет о гарантиях безопасности и плане восстановления страны, также главы государств обсудят «военную составляющую» и «план дальнейших действий».
Трамп полагает, что на встрече есть «хорошие шансы» достичь мирной договоренности, однако, как сообщало Politico, президент США «прохладно» отнесся к украинской версии мирного плана.
