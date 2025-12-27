Путину доложили о взятии Родинского и Степногорска в ДНР и Запорожской области

Российские военные заняли Родинское и Степногорск в ДНР и Запорожье

Российские военные заняли Родинское и Артемовку в ДНР, а также Степногорск в Запорожской области. Об этом президенту Владимиру Путину доложили командующий группировкой «Центр» и глава Генштаба Валерий Герасимов.

Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск и заслушал доклад Герасимова. Президенту также доложили о взятии Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова в ДНР.

Материал дополняется