Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 19

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы ПВО сбили еще четыре дрона, летевших к Москве, сообщает мэр Сергей Собянин в телеграм-канале. Позже он проинформировал о перехвате еще пяти беспилотников.

В 18:09 Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, в 18:18 — еще двух, а в 18:29 — еще пяти. Спустя около 10 минут Собянин рассказал об уничтожении еще двух беспилотников, атаковавших Москву

Всего военные уничтожили уже 19 дронов на подлете к Москве. Начиная с 16:53 мск глава российской столицы начал сообщать об их перехвате.

На подлете к Москве менее чем за час сбили восемь дронов
Политика
Фото:Минобороны России

Аэропорт Внуково временно приостановил полеты. Шереметьево принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами».

По данным Минобороны военные с 15:00 мск до 18:00 мск сбили 111 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе восемь в небе над Московским регионом, 73 — над Брянской областью. Также дроны уничтожили над Калужской, Тульской, Смоленской, Орловской областями.

Софья Полковникова
Сергей Собянин
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
