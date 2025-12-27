Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 19
Силы ПВО сбили еще четыре дрона, летевших к Москве, сообщает мэр Сергей Собянин в телеграм-канале. Позже он проинформировал о перехвате еще пяти беспилотников.
В 18:09 Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, в 18:18 — еще двух, а в 18:29 — еще пяти. Спустя около 10 минут Собянин рассказал об уничтожении еще двух беспилотников, атаковавших Москву
Всего военные уничтожили уже 19 дронов на подлете к Москве. Начиная с 16:53 мск глава российской столицы начал сообщать об их перехвате.
Аэропорт Внуково временно приостановил полеты. Шереметьево принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами».
По данным Минобороны военные с 15:00 мск до 18:00 мск сбили 111 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе восемь в небе над Московским регионом, 73 — над Брянской областью. Также дроны уничтожили над Калужской, Тульской, Смоленской, Орловской областями.
