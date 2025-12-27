Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Фото: Carlos Luján / Contacto / ZUMA / ТАСС

Литва официально перестала быть членом Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин по истечении полугода после соответствующего уведомления генсека ООН, сообщает портал BNS.

Министерство обороны ранее сообщало, что после выхода из конвенции Литва начнет переговоры о возможности закупки или производства противопехотных мин. Вильнюс планирует начать производство противопехотных мин для собственных нужд и нужд Украины с 2026 года, сказано в статье.

18 марта Латвия, Литва, Эстония и Польша заявили о выходе из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Свое решение они мотивировали тем, что с момента ратификации этого документа ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась, а военные угрозы странам НАТО, которые граничат с Россией и Белоруссией, «значительно усилились». Аналогичное решение в июле приняла Финляндия.

В МИД России заявили, что данное решение стран Балтии и Польши «неизбежно приведет к дальнейшей эскалации напряженности в Европе и деградации ситуации в области региональной и международной безопасности»

К Оттавской конвенции присоединились более 160 стран. Латвия ратифицировала документ в 2005 году. Среди 34 государств, которые не присоединились к соглашению, — Китай, Россия и США.