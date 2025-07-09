Литва и Финляндия будут выпускать противопехотные мины для себя и Украины

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Литва и Финляндия планируют начать производство противопехотных мин в следующем году, чтобы обеспечить себя и Украину, ссылаясь на военную угрозу со стороны России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц из этих двух стран.

Ранее оба государства заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции — соглашении о запрете использовать противопехотные мины. Источники Reuters заявили, что производство может быть запущено после завершения шестимесячного процесса выхода из договора.

«Мы собираемся потратить сотни миллионов евро на противотанковые мины, а также на противопехотные. Это значительная сумма», — заявил заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса в комментарии Reuters.

Как только производство будет налажено, Литва сможет поставлять мины другим странам, включая Украину, заявил Винцас Юргутис, глава ассоциации оборонной промышленности Литвы.

Финляндия, имеющая самую длинную границу с Россией среди стран НАТО (1340 км), также рассматривает этот шаг как необходимый.

«Финляндия должна иметь собственное производство противопехотных мин. Это высокоэффективная и очень экономичная система вооружений», — заявил председатель комитета по обороне финского парламента Хейкки Аутто.

Участники Оттавской конвенции обязываются не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не сохранять и не передавать другим сторонам противопехотные мины. Участники также должны ежегодно сообщать о своих запасах и ходе программы их уничтожения. Документ ратифицировали 164 страны. Кроме России, среди других неприсоединившихся государств — США и Китай.

Он также отметил, что Финляндия может поставлять мины Украине. По его словам, до присоединения к Оттавскому договору в 2011 году у Финляндии было более 1 млн противопехотных мин. Финские оборонные компании Nammo Lapua, Insta и Raikka заявили парламентскому комитету по обороне, что заинтересованы в производстве мин. Другая компания, Forcit Explosives, готова обсудить возможности с военными.

Ранее перестать следовать Оттавской конвенции решили также Польша, Латвия и Эстония. В конце июня из конвенции вышла Украина.