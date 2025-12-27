Минобороны отчиталось о поражении бригады «Азова»
Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение украинской бригаде спецназначения «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), сообщает пресс-служба Минобороны.
Также удары нанесены по живой силе и технике механизированной, пехотной, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.
Удары по ним нанесли в районах населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Димитров, Гришино, Белицкое, Родинское, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области.
Незадолго до этого Минобороны отчиталось о нанесенном российскими военными массированном ударе.
Украинские объекты энергетической инфраструктуры, использовавшимся в интересах ВСУ, и предприятия военно-промышленного комплекса Украины были поражены высокоточным оружием большой дальности с наземных, воздушных и морских платформ, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотниками.
