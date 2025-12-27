 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны отчиталось о поражении бригады «Азова»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение украинской бригаде спецназначения «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), сообщает пресс-служба Минобороны.

Также удары нанесены по живой силе и технике механизированной, пехотной, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

Удары по ним нанесли в районах населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Димитров, Гришино, Белицкое, Родинское, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области.

Минобороны заявило о создании плацдарма после взятия Косовцево
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Незадолго до этого Минобороны отчиталось о нанесенном российскими военными массированном ударе.

Украинские объекты энергетической инфраструктуры, использовавшимся в интересах ВСУ, и предприятия военно-промышленного комплекса Украины были поражены высокоточным оружием большой дальности с наземных, воздушных и морских платформ, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотниками.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Минобороны Россия Украина батальон Азов
Материалы по теме
Минобороны заявило об ударах «Кинжалами» по энергообъектам Украины
Политика
Минобороны заявило о создании плацдарма после взятия Косовцево
Политика
Минобороны сообщило о массированном ударе «Кинжалами» по ВПК Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Россияне пропустят старт Турне четырех трамплинов из-за визовых проблем Спорт, 12:52
CNN узнал о планах США захватить пустой и заржавевший танкер Политика, 12:45
Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин Политика, 12:37
Третья ракетка России объявила о помолвке Спорт, 12:36
Как технологии могут помочь развитию практики инвестиционных советников Отрасли, 12:33
Минобороны отчиталось о поражении бригады «Азова» Политика, 12:32
В Нигерии усомнились в словах Трампа о цели ударов США Политика, 12:27
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Минобороны заявило об ударах «Кинжалами» по энергообъектам Украины Политика, 12:18
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Киев после взрывов накрыл смог Политика, 12:09
ФСБ опубликовала видео задержания женщины в ДНР по подозрению в шпионаже Общество, 12:08
Как мировые лидеры украсили резиденции к Новому году. Фотогалерея Общество, 12:01 
Дипломат оценил последствия демонтажа железной дороги из Латвии в Россию Политика, 11:53
Новая жизнь Рублевки: чего хотят покупатели премиальных коттеджей РБК и Папушево Парк, 11:50