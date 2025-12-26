 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны заявило о создании плацдарма после взятия Косовцева

Взятие Косовцева позволит группировке «Восток» перейти к наступлению
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Взятие населенного пункта Косовцево в Запорожской области позволило сформировать плацдарм для дальнейшего наступления, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что речь идет о действиях подразделений группировки войск «Восток».

Ранее в пятницу, 26 декабря, Минобороны заявило, что группировка «Восток» установила контроль над селом Косовцево, расположенным на западном берегу реки Гайчур в Запорожской области.

Минобороны сообщило о контроле над Заречным в Запорожской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Село Косовцево находится на северо-востоке Запорожской области, рядом с границей Днепропетровской области. В 2 км от него расположена железнодорожная станция Гайчур, в 1 км — поселок Терноватое. В 2001 году численность населения Косовцева составляла 170 человек.

Недавно подразделения группировки «Восток» заняли Андреевку в Днепропетровской области и Заречное в Запорожской.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Илья Трапезников
ВС РФ Минобрнауки военная операция России в Сирии наступление
Материалы по теме
Минобороны сообщило о контроле над Вильчей в Харьковской области
Политика
Минобороны сообщило о контроле над Затишьем в Запорожской области
Политика
Минобороны сообщило о массированном ударе «Кинжалами» по ВПК Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Клуб КХЛ расторг контракт с обладателем Кубка Гагарина спустя два месяца Спорт, 16:47
Индия выразила опасения США после отмены собеседований на визу H-1B Политика, 16:45
Google заберет свои старые серверы у российских провайдеров Технологии и медиа, 16:36
Кто из крупного бизнеса и политики возглавляет спортивные федерации Спорт, 16:35
Что такое Майдан и как протесты изменили Украину База знаний, 16:33
Путин раскрыл, как выросло военное производство с 2022 года Политика, 16:32
Как развивать личный бренд для карьерного роста Образование, 16:29
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Национальный центр «Россия» и РУДН договорились о сотрудничестве Отрасли, 16:25
В Елисейском дворце признали неизбежность диалога с Путиным Политика, 16:25
Evolute анонсировала старт продаж полноприводного кроссовера i-Space Авто, 16:24
Минфин объяснил задержку продажи активов бизнесмена Струкова
РАДИО
 Бизнес, 16:21
Карлсен заставил ждать президента FIDE, опоздав на церемонию первого хода Спорт, 16:21
Мантуров пообещал за полгода перезапустить все иностранные автозаводы Авто, 16:18
Зеленский оценил готовность украинской версии мирного плана Политика, 16:17