Минобороны заявило о создании плацдарма после взятия Косовцева
Взятие населенного пункта Косовцево в Запорожской области позволило сформировать плацдарм для дальнейшего наступления, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что речь идет о действиях подразделений группировки войск «Восток».
Ранее в пятницу, 26 декабря, Минобороны заявило, что группировка «Восток» установила контроль над селом Косовцево, расположенным на западном берегу реки Гайчур в Запорожской области.
Село Косовцево находится на северо-востоке Запорожской области, рядом с границей Днепропетровской области. В 2 км от него расположена железнодорожная станция Гайчур, в 1 км — поселок Терноватое. В 2001 году численность населения Косовцева составляла 170 человек.
Недавно подразделения группировки «Восток» заняли Андреевку в Днепропетровской области и Заречное в Запорожской.
