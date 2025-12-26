 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Рябков призвал не называть конкретных сроков урегулирования на Украине

Рябков счел некорректным указание конкретных сроков урегулирования на Украине
Фото: Reuters
Называть конкретные даты урегулирования на Украине некорректно, поэтому делать это не стоит, заявил заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Комментируя заявление постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера о том, что конфликт на Украине может быть завершен в ближайшие три месяца, Рябков заявил, что установление искусственных сроков не поможет урегулированию.

«Никакие искусственные сроки здесь не помогут, никакие дедлайны — девять дней, 90 дней, как угодно, они не помогают реальной работе. Нужно не листы календаря перед собой рассматривать, устанавливая некие даты, а фокусироваться на сути вопроса», — сказал замглавы МИДа.

Зеленский анонсировал встречу с Трампом в ближайшее время
Политика
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дипломат, комментируя переговорный процесс, заявил, что 25 декабря 2025 года может стать «рубежной датой», приближающей стороны к решению украинского конфликта. Он отметил, что возможность заключить соглашение теперь зависит от политической воли противоположной стороны, особенно в условиях, когда Киев и его спонсоры в Евросоюзе, по словам Рябкова, не заинтересованы в договоренностях и усиливают попытки их сорвать.

26 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская версия мирного плана из 20 пунктов «готова на 90%». При этом он отметил, что в рамках предстоящих переговоров с американской стороной во Флориде стороны не будут подписывать документы по урегулированию без участия российской стороны. «Изменения в документах есть каждый день, над ними работают наши переговорные группы», — отметил Зеленский. Axios сообщил, что встреча пройдет 28 декабря.

В середине декабря президент США Дональд Трамп заявил, что стороны ближе к урегулированию, «чем когда-либо». «Мы имеем огромную поддержку от европейских лидеров, они тоже хотят положить этому конец», — добавил он.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Москва готова завершить конфликт мирным путем в том числе «при устранении первопричин, которые привели к этому кризису». В случае, если Киев откажется от диалога, цели, обозначенные Москвой, будут достигнуты военным путем, подчеркнул Путин.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Сергей Рябков МИД Украина Россия урегулирование
