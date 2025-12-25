Алентова умерла после церемонии прощания с Лобоцким

Вера Алентова (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Народная артистка России Вера Алентова умерла после церемонии прощания с Анатолием Лобоцким. Об этом рассказал ТАСС художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина, заслуженный артист России Евгений Писарев.

Актриса днем 25 декабря была на прощании с актером, народным артистом Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского, во время церемонии ей стало плохо и ее передали врачам скорой помощи, передавало издание Msk1.

«Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична», — написали на сайте театра.

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой состоится в Театре имени Пушкина в Москве.

Актриса родилась в Котласе (Архангельская область) в семье актеров Валентина Быкова и Ирины Алентовой. Отца не стало, когда девочке было три года. Фамилию своей матери она взяла в 1969 году.

В 1961 году, несмотря на нежелание матери поддержать ее выбор, Алентова поступила в Школу-студию МХАТ (ныне — Школа-студия (институт) им. В.И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре им. А.П. Чехова), где училась в мастерской Василия Маркова.

После выпуска из Школы-студии Алентова поступила на работу в Московский театр имени А.С. Пушкина, где была ведущей актрисой на протяжении нескольких десятилетий. Ее первой ролью была Райна в спектакле «Шоколадный солдатик» режиссера Бориса Равенских по пьесе Бернарда Шоу. Алентова прослужила в театре 60 лет. В последние годы играла в спектаклях «Мадам Рубинштейн», «Ложные признания» и «Семейка Краузе».



В 1962 году Вера Алентова вышла замуж за сокурсника, будущего режиссера, Владимира Меньшова. В 1969 году у пары родилась дочь Юлия Меньшова. Супруги прожили в браке вплоть до смерти режиссера в 2021 году.