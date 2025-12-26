Россия выделила приоритетные направления развития вооружения

Фото: Минобороны России

В государственной программе вооружения на 2027–2036 годы приоритет будет отдан поддержанию и модернизации ядерной триады. Это следует из справочных материалов, опубликованных Минобороны России, передают «РИА Новости».

Другие приоритетные направления:

космические средства;

беспилотные системы;

вооружение на новых технологиях.

Президент России Владимир Путин возглавил совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы и государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса, указано на сайте пресс-службы президента.

«По сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно», — заявил Путин.

Программа также предусматривает системное переоснащение армии с учетом текущих вызовов и опыта боевых действий:

наращивание возможностей сухопутных войск;

формирование универсальной системы противовоздушной обороны;

повышение экспортного потенциала российского вооружения и военной техники.

Путин отдельно отметил необходимость повсеместного внедрения технологий искусственного интеллекта в рамках ГПВ на 2027–2036 годы.

В федеральном бюджете России на 2026–2027 годы на обеспечение безопасности и обороны страны заложено 12,93 трлн руб.

Ранее в России были созданы войска беспилотных систем, сформированные специально для проведения боевых операций с использованием беспилотных комплексов различного профиля и назначения.