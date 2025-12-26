 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Россия выделила приоритетные направления развития вооружения

Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

В государственной программе вооружения на 2027–2036 годы приоритет будет отдан поддержанию и модернизации ядерной триады. Это следует из справочных материалов, опубликованных Минобороны России, передают «РИА Новости»

Другие приоритетные направления:

  • космические средства; 
  • беспилотные системы;
  • вооружение на новых технологиях.

Президент России Владимир Путин возглавил совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы и государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса, указано на сайте пресс-службы президента.

«По сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно», — заявил Путин.

Путин раскрыл, как выросло военное производство с 2022 года
Политика
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Программа также предусматривает системное переоснащение армии с учетом текущих вызовов и опыта боевых действий: 

  • наращивание возможностей сухопутных войск;
  • формирование универсальной системы противовоздушной обороны;
  •  повышение экспортного потенциала российского вооружения и военной техники.

Путин отдельно отметил необходимость повсеместного внедрения технологий искусственного интеллекта в рамках ГПВ на 2027–2036 годы.

В федеральном бюджете России на 2026–2027 годы на обеспечение безопасности и обороны страны заложено 12,93 трлн руб.

Ранее в России были созданы войска беспилотных систем, сформированные специально для проведения боевых операций с использованием беспилотных комплексов различного профиля и назначения.

