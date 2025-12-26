 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Суд отложил рассмотрение вопроса о заочном аресте Андрея Разина

Суд отложил рассмотрение вопроса о заочном аресте продюсера «Ласкового мая»
Андрей Разин
Андрей Разин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Таганский суд Москвы отложил рассмотрение вопроса о заочном аресте продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает «РИА Новости».

Суд удовлетворил ходатайство о переносе заседания в связи с временной нетрудоспособностью адвоката Разина из-за острого заболевания.

Заседание отложили на 30 декабря, 10:00.

Продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина объявили в розыск
Общество
Андрей Разин

В ноябре продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин был объявлен в уголовный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что Разин уехал из России сразу после возбуждения в отношении него уголовного дела.

По данным следствия, Разин в течение длительного времени использовал поддельный договор с Кузнецовым, что позволяло ему получать выплаты как правообладателю произведений. Потерпевшей по делу признана вдова Кузнецова.

Предварительно ущерб оценивается примерно в 500 млн руб. Разину грозит до десяти лет лишения свободы.

Суд отказал Разину в получении прав на песни группы «Ласковый май»
Общество
Андрей Разин

Ранее Андрей Разин пытался оспорить заключенную в 2019 году сделку между Сергеем Кузнецовым и бывшим солистом группы Юрием Шатуновым, настаивая, что исключительные права на 27 песен были переданы ему еще в 1992 году.

Суд признал договор, который представил продюсер, недействительным, тогда как подлинность соглашения между Кузнецовым и Шатуновым была подтверждена. В августе это решение было оставлено в силе Оренбургским областным судом, который отклонил апелляционную жалобу Разина.

